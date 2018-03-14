Великобритания рассчитывает на солидарность Турции по «делу Скрипаля»

Анкара, , 11:03 — REGNUM Великобритания призвала Турцию проявить солидарность в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает 14 марта Hurriyet Daily News.

«Я только что вернулся со встречи в министерстве иностранных дел, где попросил турецкое правительство проявить солидарность с Великобританией в этом вопросе», — заявил посол Соединенного Королевства в Турции Доминик Чилкотт.

По его словам, послам Великобритании в странах НАТО и других европейских государствах было поручено донести до руководства этих стран информацию о том, что Лондон серьезно относится к этой ситуации.

«Когда я говорю о солидарности, я имею в виду чувство взаимопонимания и осознания важности предпринятой попытки покушения на убийство в Великобритании», — отметил Чилкотт.

Посол также добавил, что если правительство Турции хочет сделать какое-либо публичное заявление или поддержать осуждающие это в НАТО или ООН действия, то Лондон будет приветствовать это.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в Солсбери (Великобритания) в тяжелом состоянии. Сообщалось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

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Не дождавшись итогов расследования и каких-либо доказательств разных версий, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обвинила в этом Россию, отметив, что Москва хотела таким образом атаковать Лондон, либо — перестала контролировать химическое оружие.

Отметим, что в России запасы нервно-паралитического яда «Новичок», о котором упомянула Мэй, уничтожены, что подтверждено на уровне Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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