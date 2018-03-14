Южно-Сахалинск, 14 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. На Сахалине разгорелся скандал, главной героиней которого стала председатель областного правительства Вера Щербина. Выступая на коллегии министерства социальной защиты населения, госпожа Щербина заявила, что оставлять сахалинские пенсии старикам, уезжающим с островов в южные и западные регионы РФ, — несправедливо. Заявление чиновницы вызвало такой шквал возмущения у жителей островного региона, причем не только у пенсионеров, что в ситуацию экстренно вмешался губернатор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пенсионеры

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Вера Щербина заявила, что считает несправедливым то, что пенсионеры Сахалина и Курил, уезжая в западные и южные регионы России, продолжают получать при этом сахалинские пенсии.

«Если человек уезжает за пределы региона, он должен по-честному менять прописку и получать пенсию по новому месту жительства. Освободившиеся средства можно перенаправить в адрес тех, кто остаётся жить на островах и нуждается в поддержке государства», — заявила Щербина.

Между тем только в 2017 году Сахалинскую область покинули 1 300 пенсионеров. В 2016-м таких оказалось 1 620 человек.

По данным на октябрь 2017 года, на Сахалине был зарегистрирован 164 671 пенсионер. Из них подавляющее большинство — пенсионеры по старости со средней пенсией 18 600 рублей. На такие деньги на Сахалине просто не выжить.

Региональное ИА «Сахалин. Инфо» сразу после заявления Веры Щербины опубликовало результаты опроса жителей. Участникам предлагалось ответить, считают ли они заявление председателя правительства справедливым. Всего за сутки в опросе приняли участие почти 6 тыс. человек. 94%, или 5 776 человек, ответили, что заявление несправедливо. 4% сочли его справедливым, 2% затруднились с ответом.

В социальных сетях сахалинцы оставили и продолжают оставлять сотни возмущенных комментариев.

«Как эта дама попала в правительство области, да еще на такую должность?!»

«Крайне возмущена таким высказыванием. Да, действительно, мои родители, их друзья когда-то, в советское время, приехали на Сахалин за хорошей зарплатой. Да-да! На Сахалине, вообще на северах когда-то платили хорошую зарплату! Но эти люди, в отличие от господ-чиновников, честно отработали на северах по 40 лет, на благо острова, на благо страны! Они имеют трудовые награды! Они со спокойной совестью, выйдя на пенсию, поехали жить в другие регионы с более благоприятным климатом. Потому, что возраст уже не тот, тяжело старикам переносить наши зимы. Насколько же надо быть жадным, циничным и глупым человеком, чтобы до сих пор не понять и не разобраться в специфике региона, в котором ты работаешь! Поскорее бы таких «специалистов» отправили отсюда куда подальше. Вообще, такое высказывание со стороны заезжей дамочки напоминает высказывание Хрущева о «несправедливых северных надбавках для Сахалина».

«Без году неделю эта дама работает на Сахалине, а уже подобные планы строит относительно жизни островных пенсионеров! Да после такого заявления её нужно с позором гнать с этой должности!»

«Абсолютно некомпетентная дама! Во-первых, ляпнуть такое накануне выборов — это надо вообще головой не думать. Во-вторых, чтобы отобрать пенсии, нужно просто тогда уже объявить, что пенсионеры государству не нужны, что они — лишние рты и обуза. Это либо откровенная провокация, либо абсолютная некомпетентность!»

«Вот Щербина и сказала пенсионерам нынешним и будущим всю правду о том, что их ждет в ближайшем будущем. А сколько правды они еще скрывают от народа?! Вообще-то эта пенсия — плата пенсионеру за долгие годы работы на Сахалине и Курилах! И это право пенсионера — решать, где ему провести остаток жизни! После заявления Щербины вообще возникает вопрос: а есть ли смысл жить и работать на Сахалине? Это что такое — отбирать пенсию?! Ну, паспорта уже тогда отбирайте! Как был Сахалин каторгой, так пусть каторгой и остается?!» — написали сахалинцы и курильчане в социальных сетях.

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В ситуацию вынужден был экстренно вмешаться губернатор Сахалина Олег Кожемяко, назвавший заявление председателя правительства недопустимым.

«Считаю подобные заявления недопустимыми. Назначения и выплаты пенсий — это федеральные полномочия, к которым региональные власти не имеют никакого отношения. Соответственно, и высказывание своего мнения по данной теме считаю лишним. Мною чиновникам высказано предостережение о недопустимости подобных заявлений в будущем. Финансисты всегда стараются на чем-то сэкономить, что-то ограничить или что-то перераспределить. Но, к счастью, вопросы социального характера решают не финансисты. Для этого есть специальные министерства, для этого есть губернатор. Социальная политика в Сахалинской области — одна из лучших в стране и самая лучшая на Дальнем Востоке. И мы будем работать над тем, чтобы так было и дальше», — прокомментировал Олег Кожемяко заявление своей подчиненной.

Заявление главы региона сахалинцы восприняли благожелательно. Однако продолжают требовать увольнения Веры Щербины.

«Благо губернатор адекватно оценивает ситуацию и пресекает своих помощников».

«После таких высказываний Щербина должна быть немедленно уволена!»

«С нетерпением ждем новости о её увольнении!» — продолжают бушевать в соцсетях жители Сахалина.

Социальной политике островного региона действительно могут позавидовать остальные субъекты ДФО. Только в 2017 году на меры социальной поддержки различных групп граждан было направлено 14,5 млрд рублей. Количество получателей социальной помощи выросло на 7 тыс. и составило 191 тыс. жителей. Это около 40% всех островитян.

Приоритет в оказании социальной помощи отдаётся самым нуждающимся — семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам.

С другой стороны, такой размер социальной помощи говорит и о том, что население Сахалинской области не в состоянии обойтись без помощи государства, поскольку очень мало зарабатывает.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным сахалинского отделения ПФР, каждый третий пенсионер Сахалина вынужден работать, чтобы прокормить себя. Из 164 817 пенсионеров-островитян работают 52 092 пожилых гражданина. Однако статистика ПФР вызвала бурные обсуждения среди жителей островов, которые в социальных сетях заявляли, что практически 100% хоть как-то, но работают, потому, что при островных ценах на пенсию попросту не выжить.

Средняя пенсия на Сахалине по старости — 18 600 рублей. При этом в островном регионе весьма дорогая жизнь — услуги ЖКХ, продовольствие, лекарства и прочее. Сейчас островные власти работают над решением проблемы завоза на острова продуктов питания — в 2015 году регион завозил почти 100% продовольствия на сумму более 13 млрд рублей. Сейчас в магазинах юга Сахалина появилось охлажденное качественное мясо собственного производства, молоко, яйцо. Однако цены хоть и стали ниже прежних, все равно остаются слишком высокими для пенсионеров.

По состоянию на май 2017 года Сахалинстат зафиксировал рост среднедушевого дохода населения. Однако и эти цифры не порадовали — вместе со среднедушевым доходом росла и социальная пропасть: 47,1% всех денежных доходов населения области были сосредоточены в руках 20% населения. Остальные продолжали жить очень скромно. Отсюда и увеличение социальных программ.

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