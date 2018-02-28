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Каждый третий пенсионер Сахалина вынужден работать, чтобы прокормить себя

Экономика

Пенсий людям, всю жизнь проработавшим на Сахалине, не хватает даже на физиологическое выживание

Каждый третий пенсионер Сахалина вынужден работать, чтобы прокормить себя
IsaacFryxelius
Рука старушки

Южно-Сахалинск, 28 февраля 2018, 11:30 — REGNUM  Более трети пенсионеров Сахалина вынуждены работать, чтобы прокормить себя. Из 164 817 пенсионеров островного региона работают 52 092 человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Сахалинского отделения ПФР, в 2017 году на пенсии и различные пособия бюджет потратил 36,5 млрд рублей.

Также ведомство сообщило, что 31% пенсионеров на островах продолжает трудиться.

«Какие 31%! Пашут, как лошади, процентов 90%. Иначе ласты склеишь с такой-то пенсии!»

«Ну да… Это же только японские пенсионеры путешествуют, по разным странам ездят. А наш пенсионер на Сахалине родился, отпахал всю жизнь за гроши, получил копеечную пенсию, опять отпахал, да и помер».

«Я вот вынуждена работать, хоть и возраст, и здоровье уже не то, тяжело очень. Но что сделать — иначе не выжить. Стаж 35 лет, зарплата была 35—40, пенсия 19. На острове это очень мало».

«Да уж! С такими ценами на ЖКХ, продукты, лекарства поневоле пойдешь работать — иначе хана. На подачку под названием «пенсия» только помереть можно. У меня вот 14 тыс. рублей. Ну и как на них прожить? Даже с учетом работы — кое-как на жизнь хватает».

«Это такой медицинский эксперимент. Называется «Проживи на российскую пенсию». Главная цель — сделать так, чтобы люди вообще до пенсии не доживали».

«У меня пенсия смешная, конечно. Но я в свои 52 года работаю, зарплата хорошая. Я не хочу менять привычки — хочу хорошо одеваться, питаться, в отпуск ездить. На пенсию… Пенсии мне хватит на коммуналку и очень плохое питание, да и то вряд ли», — обсуждают новость Пенсионного фонда в социальных сетях сахалинцы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году с Сахалина и Курил уехали 1620 пенсионеров. Людей не останавливают даже северные надбавки — на пенсию в 15—16 тыс. рублей на островах, да и вообще в ДФО не прожить. Люди уезжают в регионы России, где теплее, где дешевле коммунальные услуги, продукты.

Средний размер пенсии на Сахалине составил в 2017 году 17 391 рубль. Пенсионеров по старости подавляющее большинство — из 164 817 человек таких 146 296. Средняя пенсия по старости — 18 166. При этом «островной рубль» — это примерно 60 копеек от материкового, с учетом того, что большинство товаров, топливо и прочее в регион доставляются с материка.

В 2017 году Глобальный пенсионный индекс признал Россию одной из худших в мире стран для проживания пенсионеров. Наша страна оказалась на 40-м месте из 43 возможных. После РФ — только Бразилия, Греция, закрывает список Индия.

Индекс рассчитывается по 18 показателям: пенсионные финансы, качество жизни, здоровье, материальное благосостояние. Хуже всего в России дела обстоят со здоровьем пенсионеров, а по продолжительности жизни РФ и вовсе оказалась на последнем месте в рейтинге.

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