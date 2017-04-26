«Горький хлеб благодеяний»: малоимущих Сахалина будут кормить бесплатно

Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM Сахалинские семьи, чей подушевой доход не превышает прожиточного минимума, станут получать бесплатные продукты. Адресная продовольственная помощь устанавливается сроком на 1 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Отныне каждая малоимущая семья Сахалина и Курил станет получать бесплатный продуктовый набор стоимостью порядка 2,5 тыс. рублей. Помощь адресная, будет предоставляться ежеквартально в течение года. Нуждаемость граждан и право на получение бесплатных продуктов будут определять центры соцподдержки по месту жительства граждан.

Получать бесплатные продуктовые наборы бедные сахалинцы и курильчане смогут в специальных социальных магазинах, действующих в муниципальных образованиях области.

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Величина прожиточного минимума на нефте‑ и газоносном, а также рыбном Сахалине в IV квартале 2016 года для трудоспособного населения составляла 14 432, для пенсионеров 10 858, для детей 14 566.

Примечательно, что еще в прошлом году правительство Сахалинской области, в условиях сумасшедшего роста цен, которые, «благодаря» тому, что большинство продуктов питания и прочих товаров на острова доставляют с материка, итак стоят непомерных денег, принимало решение продавать малоимущим продукты по сниженным, «льготным» ценам.

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Судя по всему, у бедных жителей богатейшего региона нет средств даже на покупку дешевых продуктов. Теперь кормить их будут бесплатно.

Между тем, список всевозможных льгот для малоимущих семей на официальном сайте островного Минсоцзащиты и без того длинен, как сахалинская зима. Однако областные депутаты не так давно пересмотрели часть льгот и сделали их адресными. Это вызвало серьезные протесты среди малоимущих граждан, особенно матерей с детьми.

На недавнем митинге против коррупции, прошедшем на Сахалине под эгидой КПРФ, малоимущие мамы стояли с плакатами, требуя вернуть им льготы.

Главным из таких требований было возвращение «материнских» социальных выплат.

Самые высокие цены на продукты в Сахалинской области традиционно на «северах»: в Охе, Ногликах, а также на Курилах. По данным на конец 2016 года, в Сахалинской области, население которой уже не насчитывает и 500 тысяч человек, официально считаются малоимущими 17 тысяч семей с детьми.

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Как сообщало ИА REGNUM жители Сахалина и Курил испытывают большие трудности с трудоустройством, гарантирующим достойную оплату труда, либо с трудоустройством в принципе. По данным депутата Областной думы Галины Подойниковой, только 40% островитян доступна стоматологическая помощь.