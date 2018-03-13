Москва, 14 марта, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Угрожая нанести ракетный удар по Сирии и лицемерно изображая заботу о мирных сирийцах, Вашингтон всеми силами выгораживает террористов, заявили в пресс-службе МИД РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ручной терроризм

Комментируя выступление постпреда США при ООН Никки Хейли в Совете Безопасности 12 марта, в ходе которого она пригрозила нанести удары по правительственным войскам Сирии, якобы применявшим химическое оружие, в российском ведомстве отметили:

«Под завесой необоснованных выпадов в адрес России и Сирии прозвучали ссылки на нарушения режима прекращения огня и страдания мирного населения, в первую очередь в Восточной Гуте».

Российское ведомство выражает возмущение и крайнюю обеспокоенность в ответ на безответственные заявления из США.

«Верх лицемерия — слышать уверения в поддержке политического процесса в Сирии со стороны США, которые в нарушение фундаментальных принципов международного права и Устава ООН оккупируют значительную часть территории этой страны», — отметили в МИД РФ.

Отмечается, что, бездоказательно обвиняя Дамаск, Вашингтон преследует свои интересы, искажая реальную ситуацию в Восточной Гуте, где орудуют террористы.

«По сути, в Вашингтоне пытаются всеми силами выгородить и сохранить террористические группировки, действующие близ Дамаска и в ряде других провинций САР», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, вслед за Пентаноном Хейли пригрозила Дамаску повторить атаку, санкционированную президентом США Дональдом Трампом 7 апреля 2017 года.

«Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выберем», — заявила она при этом.

В ответ на это начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что российские Вооруженные силы готовы к принятию ответных мер:

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим ВС РФ примут ответные меры воздействия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что в Восточной Гуте главенствует группировка «Джабхат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это наводит меня на мысль о том, что, во-первых, наши предположения о том, что американская коалиция озабочена не столько подавлением остатков терроризма, сколько сохранением военного раздражителя для режима верны», — сказал Лавров.

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