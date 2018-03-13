Москва, 13 марта, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Кинокомпания «Союзмультфильм» планирует демонстрировать в кинотеатрах отреставрированные анимационные фильмы, в частности, уже запланированы показы «Конька-горбунка» и «Снежной королевы», об этом 13 марта сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Союзмультфильм

Также зрители смогут увидеть в кинозалах обновленные версии таких мультфильмов как «Двенадцать месяцев» и «Сказка о царе Салтане».

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Директор компании Борис Машковцев в рамках презентации проектов компании рассказал, что в 2018 году «Союзмультфильм» начал реализацию программы по реставрации золотой коллекции.

Он пояснил, что руководство компании хочет вернуть в кинозалы все полнометражные ленты, которые являются её частью.

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Машковцев пояснил, что на данный момент в фонде «Союзмультфильма» содержится более 1,5 тыс. различных наименований анимационных фильмов, они были сняты за 80 лет существования студии.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что «Союзмультфильм» намерен продвигать в России анимационные лента японского режиссера Хаяо Миядзаки. Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева также тогда сказала, что компания хочет продвигать российские мультфильмы в Японии.