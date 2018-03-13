Иан Маккеллен и Хелен Миррен снимутся в экранизации романа «Искусный лжец»

Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM Иан Маккеллен и Хелен Миррен сыграют в новом триллере режиссера Билла Кондона «Искусныйлжец», в основу которого ляжет одноименный роман писателя Николаса Сирла, об этом 13 марта сообщил портал Screen Rant.

В роли продюсеров картины выступают сам Билл Кондон, а также Грег Йолен. Права на экранизацию книги кинокомпания New Line приобрела еще в 2015 году.

Читайте также: Universal выложила в сеть тизер байопика про Сильвио Берлускони

Сюжет романа рассказывает о том, как в течение долгого периода времени художник-постановщик Рой Куртни играет в «кошки-мышки» с богатой вдовой Бетти Маклиш.

Изначально Рой планировал обманывать простодушную Бетти, однако его планы рухнули после того как он решил о ней заботиться. Интереса повествованию добавляет следующий момент — всегда есть шанс, что Бетти вовсе не та женщина, какой хочет казаться.

Читайте также: Кэмерон Диаз не вернется в кино

Издание напоминает, что «Николас Сирл» — это псевдоним анонимного автора, который, как известно, ранее долго работал в Великобритании на должности госслужащего.

Иан Маккеллен и Билл Кондон уже в четвертый раз будут работать вместе, в первый раз они сотрудничали еще в 1998 году, тогда вышла их картина «Боги и монстры». За роль в ней Маккеллен был номинирован на «Оскар», лента также получила эту награду за лучший адаптированный сценарий.

Читайте ранее в этом сюжете: «Горе-творец» Томми Вайсо выпустил видео с пробами на роль Джокера