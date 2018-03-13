«Горе-творец» Томми Вайсо выпустил видео с пробами на роль Джокера

Лос-Анджелес, США, , 10:02 — REGNUM Создатель «самого худшего фильма в истории кино» Томми Вайсо выложил в сеть запись своего «прослушивания» на роль Джокера, ролик был опубликован 12 марта на Youtube-канале его студии Nerdist.

Издание напоминает, что после того, как Хит Леджер сыграл Джокера, он задал новую, очень высокую планку.

Джаред Лето впоследствии весьма интересно сыграл этого персонажа в «Отряде самоубийц», также на себя роль Джокера в ближайшее время возьмет Хоакин Феникс.

Конечно же, многие сомневаются в том, что Феникс — это лучший выбор из имеющихся актеров. Конечно же, среди этих сомневающихся оказался и Томми Вайсо.

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В новом ролике он сам выступил в роли Джокера, причем, в облике того персонажа, которого создал Хит Леджер. Интересно, что в представленном видео Вайсо цитирует как Леджера, так и Джека Николсона.

Напомним, Томми Вайсо известен благодаря своему фильму «Комната», которому удалось стать культовым, несмотря на очевидную бездарность постановки. В 2017 году режиссер Джеймс Франко выпустил картину «Горе-творец», в которой показал историю создания этой загадочной ленты.

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