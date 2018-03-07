Бишкек, 7 марта, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали еще одного подозреваемого по делу о хищении особо крупных денежных сумм, выделенных на ремонт котлоагрегатов и другие мероприятия по подготовке Бишкекской ТЭЦ косенне-зимнему периоду 2017 — 2018 годов, пишет «Азаттык».

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

Им оказался технический директор госкомпании «Электрические станции» Алмаз Жусупбеков. Напомним, что ранее киргизстанские спецслужбы также арестовали по той же причине бывшего первого заместителя генерального директора «Электрических станций» Бердибека Боркоева.

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ИА REGNUM напоминает, что с 26 по 29 января 2018 года в Киргизию пришли редкие для этой среднеазиатской страны сильные морозы. Столбики термометров в столице республики опускались до минус 30 градусов, а в регионах — до минус 45 градусов. Одновременно с этим на Бишкекской ТЭЦ произошли две крупные аварии, из-за которых столица республики в самый холодный период этой зимы лишилась центрального отопления на несколько дней.

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Поиском виновных в том, что жители Бишкека оставались без отопления, занимаются госкомитет нацбезопасности, госслужба по борьбе с экономическими преступлениями и генеральная прокуратура Киргизии.