Ленинградская область, 2 марта, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совместно с губернатором Санк-Петербурга Георгием Полтавченко направили письмо главе правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением организовать пригородный маршрут железнодорожного транспорта из Санкт-Петербурга в город Сертолово (Всеволожский район Ленобласти). Представители РЖД в 2017 году раскритиковали эту идею.

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По мнению глав двух регионов, создавать в этом направлении линию легкорельсового трамвая, как предполагалось ранее, экономически нецелесообразно.

«Только по предварительным подсчетам, организация такого маршрута обойдется бюджету в 22,3 млрд рублей. Тогда как организация маршрута от Финляндского вокзала до Сертолово в 5 раз дешевле — порядка 4,5 млрд рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы губернатора Ленобласти.

По мнению Дрозденко и Полтавченко, запуск электричек между Петербургом и Сертолово «позволит не только обеспечить надежную транспортную связь жителей Сертолово с центром Санкт-Петербурга, снизит нагрузку на действующую улично-дорожную сеть, повысит инвестиционную привлекательность Сертолово».

Губернаторы регионов пообещали оказать всестороннюю поддержку компании АО «РЖД» при реализации этого проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, идея соединить Сертолово и Петербург скоростным железнодорожным сообщением появилась еще в 2014 году, но тогда раздумывали над проектом легкорельсового трамвая.

Согласно предложенному позже железнодорожному проекту, жители Сертолово смогут доехать до станции Удельная за полчаса, до Финляндского вокзала — за 40 минут. В часы пик можно будет организовать 11 пар пригородных поездов.

Проект предполагает реконструкцию существующего соединительного пути войсковой части, чтобы обеспечить скорость движения поездов до 40 км/ч, строительство двух пассажирских платформ в Песочном и Сертолово, организацию трех переездов, одного путепровода, установку шумозащитных экранов.

Сейчас однопутный участок между Сертолово и Левашово в 6,5 км не электрифицирован, используется только для подачи грузовых вагонов, инфраструктуры для пассажиров там нет.

Однако в июле 2017 года на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти представитель РЖД раскритиковал проект, который предполагает пустить электрички от Финляндского вокзала до Сертолово со скоростью всего 40 км/ч.

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Вице-президент ОАО «РЖД» Анатолий Краснощек назвал проект «недоработанным». Он отметил, что у компании «нет принципиальных возражений», и движение по железной дороге на участке необходимо, но с совсем другими параметрами.

Город Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области расположен в 15 км от Санкт-Петербурга. Население города превышает 50 тысяч человек. В городе идет активная жилая застройка.

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