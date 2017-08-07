В Петербурге может появиться новая железная дорога до Славянки

Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге может появиться новая узкоколейная железная дорога от Купчино до жилого района Славянка. Об этом сегодня, 7 августа, ИА REGNUM сообщили в городском правительстве.

Вице-губернатор Константин Серов считает, что узкоколейка способна окупиться за два года, при этом она поможет решить проблему стремительно развивающегося района Славянки, который уже стал «проблемной точкой» южного направления.

Сейчас жителям приходится добираться в центр Петербурга по Московскому шоссе, которое в час пик стоит из-за серьезного потока большегрузов. Граждане могут воспользоваться железной дорогой из Пушкина, но до станции «Царское Село» еще необходимо добраться на общественном транспорте.

«Проект узкоколейной дороги может быть реализован в ближайшее время. От начала проектирования узкоколейных железнодорожных линий до их эксплуатации — примерно 1 год», — заявил Серов.

В аппарате вице-губернатора полагают, что запуск узкоколейки является альтернативным вариантом легкорельсовому трамваю, который планируется ввести в строй не ранее 2025 года.

Между тем, схема трассы ЛРТ была утверждена в Генеральном плане Петербурга не далее как в начале июля. Согласно концепции, одна из линий должна пройти от Купчино до Славянки через Шушары, а вторая — от «Южной» до Колпино. Предполагается, что первый проект будет стоить более 30 млрд рублей, под него создадут 10 км трамвайных путей, проложат линию в Славянку, купят 22 трамвая.

Но узкоколейка должна обойтись значительно дешевле. Константин Серов считает, что проблемы Пушкинского района нужно решать безотлагательно из-за массовой жилой застройки.

«Запуск узкоколейки не отменяет строительство линии скоростных трамваев. Думаю, что с учетом роста населения в Пушкинском районе и в пригородах, любые транспортные решения будут востребованы жителями», — отметил вице-губернатор. Он подчеркнул, что правительство города готово рассмотреть любые инициативы, которые помогут исправить непростую транспортную ситуацию.

Между тем, длина участка от Славянки до Купчино составляет 20 км, а скорость движения по узкоколейной дороге не должна превышать 50 км/ч, значит, движение этих электричек вряд ли можно будет назвать скоростным.

На заседании последнего координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти представитель РЖД раскритиковал похожий проект, который предполагает пустить электрички от Финляндского вокзала до Сертолово со скоростью 40 км/ч.

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