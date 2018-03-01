Минск, 1 марта, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Белоруссия собирается принимать меры в ответ на введение Россией запрета на ввоз белорусских молочных продуктов, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает 1 марта агентство «БелТА».

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

По словам Лукашенко, этот запрет российской стороной введён вследствие того, что «завезли из Новой Зеландии сухое молоко, появились излишки, и они (Россия) начинают придерживать» ввоз белорусской продукции.

«Но хочу сказать, что без ответа такие вещи не останутся. Мы просто терпеть это не будем», — сказал Лукашенко.

Об этом глава государства заявил заместителю премьер-министра правительства Белоруссии Михаилу Русому во время рабочей встречи с чиновником.

Ранее сообщалось, что с 6 марта Россельхознадзор вводит запрет на поставки из Белоруссии молока и различных продуктов его переработки, в том числе «пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка».

По заявлению ведомства, запрет был введён в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений данной продукцией ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

Читайте также: Россельхознадзор ввёл ограничения для ещё двух предприятий Белоруссии

Напомним, в последнее время Россельхознадзор не раз обращал внимание на факты обнаружения опасных веществ и антибиотиков в молочной продукции, поставляемой Минском.

Читайте также: Россельхознадзор ввёл контроль в отношении девяти предприятий Белоруссии

Только в 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукцию. Причем в 201 случае в молочных продуктах из Белоруссии были обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.

Читайте также: Как Белоруссия использует ЕАЭС для поставок запрещённой продукции в Россию?