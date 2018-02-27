Россельхознадзор ввёл контроль в отношении девяти предприятий Белоруссии

Москва, , 19:03 — REGNUM Россельхознадзор с 27 февраля ввёл усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских предприятий — поставщиков животноводческой продукции, сообщает пресс-служба российского ведомства.

Как уточняется, данное решение принято в связи с выявлением подведомственными Россельхознадзору лабораториями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза в продукции белорусских поставщиков.

В частности, в говядине производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ФХ «Минюка» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат» были выявлены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы (тетрациклина).

В сухой молочной сыворотке Березинского филиала ОАО «Здравушка-милк» и сгущёнке ОАО «Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский» обнаружены следы альбендазола сульфона.

В говядине ООО «ГолПолТорг» было выявлено превышение бактерий группы кишечных палочек, в питьевом молоке ООО «Несвижский завод детского питания» обнаружены остатки сухого молока.

В молочной сыворотке СОАО «Беловежские сыры» найдены следы ципрофлоксацина, в сгущёнке ОАО «Милкавита» — сульфаметазина и триметоприма.

Кроме этого, сообщается, что в связи с повторным выявлениемостатков антибиотиков тетрациклиновой группы в говядине ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» Россельхознадзор принял решение о введении с 1 марта временных ограничения в отношении данного предприятия.

Напомним, ранее Россельхознадзор отложил до 6 марта ограничений на поставки в Россию молока и ряда других видов молочной продукции из Белоруссии, которое ранее было запланировано на 27 февраля. Москву для переговоров с представителями российского надзорного ведомства посетила делегация из Белоруссии во главе с первым замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Леонидам Мариничем.

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор отложил введение запрета на поставки молока из Белоруссии