Москва, 1 марта, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Наш нравственный долг — всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия. Об этом сегодня, 1 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Главное — нужно добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их регулярную индексацию, причём выше темпов инфляции», — подчеркнул Путин.

Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию, отметил глава государства.

Кроме того, нужно повысить качество медицинского и социального обслуживания пожилых людей, помочь тем, кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации.

По его мнению, решение всех этих вопросов требует комплексного подхода.

Будущее, новое правительство должно будет подготовить специальную программу системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения, — считает президент.

«Нам важен и ценен каждый человек, чтобы он чувствовал свою востребованность, прожил долгую и, главное, здоровую жизнь, радовался внукам, правнукам, чтобы дети выросли и стали успешными в сильной, динамичной, успешной стране, которая выходит на новые рубежи развития», — подчеркнул Путин.

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Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».

Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.

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