Путин призвал сократить разрыв между размерами пенсий и зарплат

Москва, , 13:00 — REGNUM Разрыв между уровнем выплачиваемых пенсий и зарплат нужно сокращать, заявил 1 марта президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию РФ.

По его словам, старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны, поэтому депутатам и сенаторам следует предпринимать соответствующие меры для социального обслуживания жителей старшего поколения.

«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их индексацию выше темпов инфляции», — сказал Путин.

Он также добавил, что в России требуется повышение продолжительности жизни до 80 лет и выше, а продолжительность активной жизни должна расти «опережающими темпами». Президент отметил, что специальную программу улучшения качества жизни людей предстоит подготовить будущему правительству.

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием президента к Федеральному собранию, в котором сообщает о приоритетных направлениях государственной политики России на ближайший год и дальнейшую перспективу.

Читайте также: Послание Путина Федеральному Собранию-2018: детали в трансляции ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал приоритетом рост ВВП на душу населения

Читайте развитие сюжета: Отказаться от архаики: Путин призвал изменить структуру занятости