Четверг, 1 Марта 2018 года
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Путин призвал сократить разрыв между размерами пенсий и зарплат

Экономика

А также обеспечить индексацию пенсий на уровне, превышающем темпы инфляции

Путин призвал сократить разрыв между размерами пенсий и зарплат
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 1 марта 2018, 13:00 — REGNUM  Разрыв между уровнем выплачиваемых пенсий и зарплат нужно сокращать, заявил 1 марта президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральному собранию РФ.

По его словам, старшее поколение внесло огромный вклад в развитие страны, поэтому депутатам и сенаторам следует предпринимать соответствующие меры для социального обслуживания жителей старшего поколения.

«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их индексацию выше темпов инфляции», — сказал Путин.

Он также добавил, что в России требуется повышение продолжительности жизни до 80 лет и выше, а продолжительность активной жизни должна расти «опережающими темпами». Президент отметил, что специальную программу улучшения качества жизни людей предстоит подготовить будущему правительству.

Напомним, 1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием президента к Федеральному собранию, в котором сообщает о приоритетных направлениях государственной политики России на ближайший год и дальнейшую перспективу.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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