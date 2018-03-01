Путину предложили два пути пространственного развития России

Москва, , 13:00 — REGNUM Развитие российских городов пойдет быстрее, будет расти уровень комфорта и качество жизни сограждан, отметил депутат Госдумы Виктор Кидяев («Единая Россия»).

В Госдуме приветствуют предложение президента РФ Владимира Путина развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов. Президент поручил как минимум удвоить расходы на их развитие в ближайшие шесть лет.

«Удвоение объема средств, направляемых на развитие российских городов и поселений — это нужный и давно ожидаемый шаг. Необходимость таких мер высказывалась практически всем муниципальным сообществом», — отметил Кидяев.

По его мнению, «конкретные пути реализации этого поручения могут быть разными: от увеличения бюджета федеральных программ по развитию территорий — до передачи муниципальным бюджетам части местных налогов».