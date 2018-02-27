Москва, 27 февраля, 2018, 09:25 — ИА Регнум. Жители Российской Федерации начали больше тратить при походах в магазин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД» Сбербанка, занимающейся анализом данных из онлайн-касс.

Evgeny Кошелек

По данным компании, в январе 2018 года средний чек потребителей всего за полгода возрос на 31%, составив 675 рублей. Показатели при оплате товаров кредитными картами составили 970 рублей (рост на 18%).

Гендиректор «Платформы ОФД» Алексей Баров считает, что затраты гражан РФ стали более «продуманными», и при этом в продуктовой корзине появилось больше дорогих продуктов.

«У покупателей появилось ощущение стабильности, выросла уверенность в будущем», — говорит Баров.

Газета отмечает, что представители федеральных ритейлеров подтверждают информацию о возросшей активности покупателей.

Ранее газета «Известия» сообщила, что с 1 марта 2018 года в РФ в тестовом режиме начнут работать четыре новых ГОСТа — для красной икры, сливочного масла, гречки и риса.

Читайте также: Цена на пшеницу упала, на хлеб — нет: ФАС расписалась в бессилии

А также: 44% граждан РФ нуждаются в повышении финансовой грамотности