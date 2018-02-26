Цена на пшеницу упала, на хлеб — нет: ФАС расписалась в бессилии

Барнаул, , 14:37 — REGNUM Российским аграриям не стоит ждать помощи от ФАС России в связи с парадоксальной ситуацией, сложившейся на рынке зерна и в розничной торговле хлебом: цена на пшеницу упала значительно, а на хлеб — нет. Подтверждение тому — слова руководителя Алтайского краевого управления ФАС России Степана Поспелова, сказанные сегодня, 26 февраля, на сессии депутатов регионального парламента.

«Рынок розничной торговли хлебом очень конкурентный. У нас же существует всего два критерия: установление монопольно высокой цены или установление монопольно низкой цены хозяйствующим субъектом, который доминирует на рынке. Причём его доля на рынке должна составлять не менее 35%. Второй критерий — это сговор. И сговор именно горизонтальный, а не вертикальный, где речь идёт об установлении одинаковых цен до одного уровня и в один интервал времени <…> Но я ничего не могу сделать потому что там нет доминирующих хозяйствующих субъектов. Картельный сговор там тоже невозможно доказать потому что разница в 15−20 копеек и всё, уже не подкрадешься», — заявил Степан Поспелов.

Несмотря на то, что он признаёт, что цена пшеницы упала сильнее, чем цена муки, в вопросе регулирования зернового рынка антимонопольщики тоже ничем помочь не могут.

«В связи с введением Россией контрсанкций, наши регионы, тот же Дальний Восток поднимают сейчас свою собственную переработку. Хотя когда-то мы зашли на эти рынки и прочно там закрепились. Сейчас тенденции идут обратные. Восстановление утраченного производства тоже существенно влияет на ценовую политику, которую проводит наша передовая отрасль. С точки зрения антимонопольного законодательства я не вижу нарушений в зернопереработке. Цены абсолютно разные. Даже до 1 тысячи рублей разница идёт за тонну», — пояснил Степан Поспелов.

Напомним, в январе 2018 года редакция ИА REGNUM выяснила, что в Приморье — регионе, который собственную пшеницу не выращивает, а кормится в том числе за счёт алтайских аграриев, цена буханки едва превышает 20 рублей. А в Дальнегорске булку «белого» из муки высшего сорта можно приобрести еще дешевле — за 17 рублей 90 копеек. Но если посетить далеко не самую престижную в Барнауле торговую точку, то можно увидеть, что первосортная буханка (500 грамм) обойдется в 28 рублей.

Между тем цена зерна на внутреннем и внешнем рынках тоже существенно разнятся. По данным Национального союза зернопроизводителей, в Центральном федеральном округе тонна пшеницы 3-го и 5-го классов подорожала на 50 рублей и составляет сейчас 7250−9700 рублей за тонну. На юге России стоимостные показатели остались стабильны — 8700−11 300 рублей за тонну (исключение составила лишь цена тонны кукурузы на зерно, которая поднялась на 150 руб.). В Поволжье стоимость тонны пшеницы 3-го и 5-го классов повысилась в среднем на 50−75 рублей, составив 6800−9000 рублей. На Урале избыточный уровень предложений повлиял на снижение закупочных цен потребителей зерна продовольственной группы, в результате которого стоимость тонны пшеницы 3-го и 4-го классов опустилась на 150−175 рублей и сострила 6200−7700 рублей за тонну.

В Сибири, где в 2017 году был собран самый большой урожай зерна (более 5 млн тонн) за пшеницу 3-го и 5-го класса по прежнему дают 6000−7500 рублей за тону, тогда как котировка мартовского фьючерса на тонну пшеницы SRW на Чикагской бирже на 21 февраля 2018 года составила 165,1 долл. США.

Всего на 1 февраля 2018 года, по данным Росстата, в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях Российской Федерации имелось 42,2 млн тонн зерна, что на 6,6 млн тонн (или 18,7%) больше, чем на 1 февраля 2017 года.

Напомним, в этом году Россия столкнулась с парадоксальной ситуацией: урожай зерновых оказался рекордным — собрали около 140 млн тонн. Поскольку цены на пшеницу опустились ниже себестоимости, то многие ожидали, что и ценник на конечный продукт тоже снизится. Но стоимость хлеба в магазинах продемонстрировала те же чудеса, что и бензин на заправках: в какую бы сторону цены на сырьё не менялись, россияне видят только стабильный рост.

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