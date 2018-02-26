Киев подготовился к полномасштабной войне с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Отработать планы: Украина готовится к полномасштабной войне с Россией;
- Перечеркнуть соглашения: в МИД РФ прокомментировали закон «о реинтеграции Донбасса»;
- Наказать за других: США намерены внести в черный список российские торговые корабли;
- Сложные отношения: Турция заявила, что признание Нидерландами геноцида армян — незаконно;
- Под «чёрным небом»: Путин поручил решить экологическую проблему Красноярска.