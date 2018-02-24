США грозят внести российские торговые корабли в черный список

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Власти США грозят российским компаниям-судовладельцам санкциями за нарушение резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций об ужесточении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Соответствующее заявление сделал накануне, 23 февраля, министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам Мнучина, власти США просто уверены в том, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика ведут масштабную торговлю с Северной Кореей.

«Безусловно, Россия и Китай являются двумя странами, торгующими с ними, и мы активно работаем с ними обеими», — сказал Мнучин.

Он подчеркнул, что власти готовы вносить в соответствующие черные списки российские корабли или корабли других государств, которые, по мнению Вашингтона, каким-либо образом нарушают режим санкций против КНДР.

«Позвольте мне прояснить: будь то российские суда, китайские, нам все равно, чьи это суда. Если у нас имеется разведданные, указывающие на то, что люди занимаются вещами, мы введем против них санкции», — заявил глава Минфина США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США смогли протащить через Совет Безопасности ООН резолюцию об ужесточении международных санкций против Северной Кореи. Теперь экспорт энергоносителей в эту страну практически прекращен, закупка северокорейских ресурсов запрещена, а всем странам предписано выслать в течение двух лет всех северокорейских трудовых мигрантов.