Симферополь, 23 февраля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Отечественные представители долларового стандарта, определяющие финансово-экономическую политику России, ни при каких обстоятельствах не допустят развития криптовалют, даже если это принесёт пользу стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Михаил Хазин, комментируя вопрос легализации криптовалют в России.

Криптовалюта

«В условиях разрушения нынешней долларовой финансовой системы — так называемой Бреттон-Вудской модели — поскольку эмиссия доллара больше не в состоянии поддерживать экономический рост, стало понятно, что должна быть альтернативная модель, которую нужно отработать. Нельзя сначала разрушить одну систему, а потом придумывать новую, потому что будет катастрофа. Надо создавать альтернативные активы», — отметил экономист.

По его словам, в определённый момент стало понятно, что эту альтернативу можно создать и в случае необходимости быстро развернуть в рамках концепции криптовалют, электронных денег и блокчейна. Но люди, являющиеся бенефициарами долларовой системы — т. е. международный финансовый капитал, — находятся с этой моделью в жёсткой конфронтации.

«Масштаб этой конфронтации хорошо виден в США, где Трамп как раз является представителем альтернативной группы, изоляционистом, который считает, что мир должен распасться на относительно независимые зоны. А в России финансово-экономическую политику определяют представители старой Бреттон-Вудской модели: Набиуллина, Кудрин, Силуанов, Шувалов, Дворкович и все остальные. Поэтому, пока они будут во власти, у нас не будет никаких криптотем, они не допустят этого ни при каких обстоятельствах. Какие бы замечательные идеи ни предлагались, как бы всем ни было очевидно, что они полезны для страны, этого не будет», — подчеркнул Михаил Хазин.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что легализация криптовалют как денежных средств пока не планируется.

«Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средства, которое применяется для расчётов за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам, — подчеркнула Набиуллина. — Потому что, я уже не раз объясняла, мы понимаем — есть иностранная валюта, есть государства, которые ее выпускают, есть экономики, есть центральные банки, которые за этим стоят. Здесь этот феномен (криптовалюты) менее понятен».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в ходе широких парламентских слушаний по поводу цифровизации отечественной экономики правительству РФ предложили «обкатать» криптотехнологии в Крыму. По словам представителя Российской ассоциации криптовалют и блокчейна в Крыму Виктории Билан, статус полуострова как особой экономической зоны благоприятствовал бы этому эксперименту.

«Мы с нетерпением ждём внесения в Госдуму законопроекта о цифровых активах, краудфандинге. В целом мы поддерживаем их содержание, понимаем консерватизм Банка «Россия» по поводу легализации обращения криптовалют, но при этом считаем, что, используя статус Крыма как особой экономической зоны и учитывая, что полуостров находится в инвестиционной трансграничной блокаде, можно было бы «обкатать» криптотехнологии в рамках крымской юрисдикции, чтобы протестировать новые явления. Мы готовы оказывать всемерную помощь в этом деле», — подчеркнула специалист.

В законопроекте о цифровых активах, который был опубликован в январе, указано, что владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать сделки по обмену цифровых активов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. При этом указанные сделки должны осуществляться в соответствии с правилами организованных торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в ЦБ РФ.

Операторами обмена цифровых финансовых активов, согласно документу, могут быть только юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством РФ.

В законопроекте также определены такие понятия, как майнинг, криптовалюта, токен, цифровая транзакция, реестр цифровых транзакций.

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