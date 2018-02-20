Правительству РФ предложили «обкатать» криптовалюты в Крыму

Москва, , 17:01 — REGNUM Правительству РФ предложили «обкатать» криптотехнологии в рамках крымской юрисдикции, чтобы протестировать это новое явление. Об этом 20 февраля на парламентских слушаниях Госдумы РФ, посвящённых развитию цифровой экономики в России, заявила представитель ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн и продуктов, созданных на её основе, (РАКИБ) в Республике Крым Виктория Билан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы с нетерпением ждём внесения в Госдуму законопроекта о цифровых активах, краудфандинге. В целом мы поддерживаем их содержание, понимаем консерватизм Банка России (ЦБ) по поводу легализации обращения криптовалют, но при этом считаем, что, используя статус Крыма как особой экономической зоны и учитывая, что полуостров находится в инвестиционной трансграничной блокаде, можно было бы «обкатать» криптотехнологии в рамках крымской юрисдикции, чтобы протестировать новые явления. Мы готовы оказывать всемерную помощь в этом деле», — подчеркнула специалист.

Напомним, российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) должна представить 20 февраля «дорожную карту» с планом реализации и развития госпроекта «Крипто-Крым» по цифровизации полуострова, а также привлечению частных инвестиций в местные проекты через ICO.

Проект планируют реализовать за счёт создания Центра развития блокчейн-технологий при поддержке зампреда крымского правительства Георгия Мурадова.

Как сообщало ИА REGNUM, в законопроекте о цифровых активах, который был опубликован в январе, указано, что владельцы цифровых финансовых активов вправе совершать сделки по обмену цифровых активов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. При этом указанные сделки должны осуществляться в соответствии с правилами организованных торгов цифровыми финансовыми активами, зарегистрированными в ЦБ РФ.

Операторами обмена цифровых финансовых активов, согласно документу, могут быть только юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством РФ.

В законопроекте также определены такие понятия, как майнинг, криптовалюта, токен, цифровая транзакция, реестр цифровых транзакций.

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