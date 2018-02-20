Ванино, Хабаровский край, 20 февраля, 2018, 10:39 — ИА Регнум. В свободном порту Ванино Хабаровского края малый бизнес шокирован счетами за отопление. Для некоторых предприятий рост в сравнении с декабрем 2017 года составил 300%. Это единственный муниципалитет на Дальнем Востоке, в котором произошел такой шоковый рост цен, передает корреспондент ИА REGNUM.

TBIT Тепло

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«У нас небольшой магазинчик одежды в подвале жилого дома. Когда брали этот подвал в аренду — вывезли оттуда тонну, наверное, нечистот, крыс вывели, порядок навели, работаем. От центрального отопления отказались, подвальчик маленький, 72 квадратных метра, хватает электрообогрева. Но с нас все равно брали все время деньги за центральное отопление — 30% от тарифа. Говорили, что раз греется весь дом, то и мы греемся тоже. Абсурд, конечно, но мы не спорили, платили. Вообще, по декабрь 2017 года включительно мы платили за тепло порядка 3−5 тыс. рублей. Нормально. Потом установили счетчики — мы тоже не спорили, надо так надо. Но с января счет пришел уже 16 тыс. рублей! Откуда и за что? Вызвали комиссию из теплоснабжающей организации, они замерили температуру — 12 градусов. А по норме должно быть 18. Они головами покивали, сказали, что будут думать. Ну, а пока они думают, мы платим. Мы будем увольнять продавцов, закрывать магазин и уезжать. Это уже просто невыносимо. Для нас это уже не бизнес, а хобби. Мы и так почти ничего не зарабатываем — у людей совсем нет денег, только на еду, да коммуналку. А у нас одежда. Так что закрываемся», — поделился в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM предприниматель Игорь Глухов.

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И это не единоличная жалоба.

«Я по декабрь 2017 года больше 20 тыс. рублей за отопление не платила. Хотя все 15 лет, что существует мой медицинский центр, батареи в нем никогда нормально не грели, хотя отопление и центральное, и я, повторяю, за него плачу! И всегда зимой у меня включены обогреватели. Но за январь счет пришел уже на 55 тыс. рублей! Это безумие какое-то! Это только за тепло в год у меня уйдет 660 тыс. рублей. А у меня небольшое предприятие. Что мне делать? Выгнать людей на улицу не могу — они 15 лет со мной, а работы нет другой. Понизить качество услуг — не могу, у нас медицина. Закрыть центр? Не могу закрыть — я в него душу вложила! Вот, наняла юристов, сидят, считают, посылаем запросы, заказываем независимую экспертизу. Все это расходы, но что мне делать? Меня просто загнали в угол. Будем бороться!» — рассказала хозяйка медицинского центра Евгения Пономарева.

За последние несколько дней в редакцию ИА REGNUM обратились несколько возмущенных предпринимателей из СПВ Ванино.

Как выяснилось, шокированные беспрецедентными счетами за отопление, ванинские предприниматели стучатся во все двери. Как рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов, он лично выезжал в Ванино и проверял жалобы предпринимателей. По его мнению, действительно ситуация вышла из-под контроля — ни в одном муниципалитете Хабаровского края таких прецедентов с коммунальными платежами не было.

«В местном МУПе мне объяснили, что произошел рост тарифов почти на 10%. Остальной рост, по их версии, связан с изменением методики расчета. Мы направили запросы и муниципальным властям, и в министерства правительства Хабаровского края. Ждём ответов. Очень надеюсь, что вместе с правительством региона сумеем урегулировать ситуацию. С предпринимателем, который арендует подвал под магазин, у которого нет отопления, но с него берут 30% я тоже говорил. На мой взгляд — это просто абсурд. Ситуация сегодня для бизнеса сама по себе очень тяжелая. И вот так вбивать бизнес в землю недопустимо. Сегодня мы пытаемся решить вопрос с возложением на бизнес обязанностей государства по оплате проезда в отпуск. Потому, что малому бизнесу просто не потянуть таких расходов. Вот представьте: предприниматель, чтобы поехать, скажем, в Крым, за полгода покупает субсидированные билеты себе и своей семье, чтобы подешевле. А его работник, по закону, имеет право за 3−5 дней прийти и сказать: «Я еду в отпуск с женой и двумя детьми, оплати проезд». И предприниматель обязан будет оплатить, тысяч 200. А откуда у него такие доходы? Эти расходы должно нести государство, так исторически сложилось, это нужно для того, чтобы люди не уезжали с Дальнего Востока! А тут на предпринимателя обрушился такой счет за тепло! А ему еще и зарплату платить, налоги. Будем стараться вопросы эти решать», — сказал в телефонном разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Олег Герасимов.

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У чиновников администрации порто-франко — свои резоны.

«Мы сейчас будем разбираться с каждым конкретным случаем. Потому, что есть моменты, когда действительно ситуация неясная, а есть, когда повышение оплаты аргументированно. Впервые с 2013 года произошло повышение тарифа почти на 10%. Но вот бизнес говорит — «мы закроемся и уволим народ». А у нас 500 коммунальщиков в МУПе говорят, что уволятся — им зарплату надо платить и повышать её тоже надо. Не мы начисляем платежи. Этим занята теплоснабжающая организация. Я думаю, через неделю смогу конкретно по каждому случаю дать ответ», — сказал первый заместитель главы Ванинского района Вячеслав Бурдов.

Ванинский район Хабаровского края не в первый раз становится объектом пристального внимания СМИ и общественности в связи с чрезмерным повышением расценок.

Так, в ноябре 2005 года президент России Владимир Путин экстренно командировал в Ванино своего полномочного представителя Камиля Исхакова в связи с «шоковой налоговой революцией», которую устроили местным жителям депутаты райсобрания. Парламентарии тогда приняли постановление, согласно которому налог на недвижимое имущество физических лиц взлетел в 20 раз. Люди стали возмущаться: некоторым из них, чтобы заплатить новый налог, нужно было потратить зарплату за два, а то и три месяца. Однако власти упорствовали и ничего менять не хотели. Только вмешательство полпреда президента помогло выяснить, что при расчетах была совершена ошибка. Налог вернули.

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Как сообщало ИА REGNUM, профессор ТОГУ, политолог Леонид Бляхер, отвечая на вопрос агентства — «Почему на Дальнем Востоке не развивается малый бизнес?» — отметил несколько препятствий на пути развития: тотальный контроль и огромное количество контролеров, которые замучили бизнес проверками и штрафами, слишком высокие проценты по кредитам, непомерные налоги.

После повышения МРОТ и постановления Конституционного суда РФ о северных надбавках предприниматели ДФО столкнулись с непозволительно высокими издержками. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин по этому поводу высказался в том смысле, что его ведомство думает, как эту проблему решить. Правда, решения пока не найдено.

Между тем малый бизнес Якутии уже заявил, что новые правила приведут к массовому закрытию предприятий и росту безработицы, к уходу в тень.

На Дальнем Востоке из-за проблем транспортной недоступности, крайне низкой платежеспособности населения условия ведения бизнеса и без того трудные. Новые правила могут уничтожить тысячи малых предприятий.