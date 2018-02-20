Вашингтон, 20 февраля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы США должны быть готовы к ведению одновременной гибридной войны в различных сферах, в том числе с такими глобальными конкурентами, как Россия и Китай. Об этом в интервью журналу National Interest заявил генерал-майор армии США Пол Чемберлен.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Так представитель американского военного ведомства прокомментировал проект оборонного бюджета США на 2019 год, учитывающий рост оборонных расходов страны.

«Армия поддерживает Стратегию национальной обороны США 2018 года, представляя собой силу, способную сражаться с глобальными конкурентами», — заявил Чемберлен.

Кроме того, директор по бюджету армии США заявил, что «ревизионистские державы», а именно Китай и Россия, страны-изгои (Иран и КНДР), а также террористические группы представляют собой реальную угрозу американским интересам.

«Их усилия по модернизации медленно, но верно сводят на нет наши конкурентные преимущества, поэтому принятый оборонный бюджет нацелен на обеспечение превосходства американской армии», — подчеркнул он.

Также Чемберлен заявил, что армия США должна быть в состоянии вести одновременную гибридную войну на нескольких «полях».

"Вооружённые силы должны при необходимости победить в гибридной войне, которая потребует согласованных реальных боевых действий, радиоэлектронной борьбы, кибервойны и сражений в космосе», — подчеркнул представитель Пентагона.

По его словам, самыми важными направлениями развития вооружённых сил США являются: развитие высокоточного оружия, производство боевых машин нового поколения, замена военного авиапарка на технику перспективного проекта Future Vertical Lift, оптимизация связи внутри армейских подразделений, совершенствование систем ПВО и ПРО, а также повышение огневой мощи солдат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 января в National Interest была опубликована статья, в которой рассматривался один из вариантов ядерного апокалипсиса в результате возможного ядерного конфликта блока НАТО с Россией.

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В ходе рассматриваемого вероятного конфликта между Россией и силами альянса в Прибалтике журнал пишет о возможности поражения регулярных частей ВС России силами НАТО и о возможном последующем применении Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО). Аналитики издания подчеркивают, что такое применение возможно, если в Кремле решат, что есть опасность для существования государства.

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В дальнейшем, по мнению National Interest, развитие конфликта может привести к гибели миллиардов людей в пламени ядерной войны.

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