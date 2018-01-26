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National Interest: Ядерная война НАТО с Россией возможна

Политика

Массмедиа США начинают готовить американское общество к ядерной войне с РФ

National Interest: Ядерная война НАТО с Россией возможна
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Вашингтон, 26 января 2018, 12:49 — REGNUM  В США всерьёз обсуждают возможность ядерного конфликта блока НАТО с Россией. Об одном из вариантов ядерного апокалипсиса говорится в статье, опубликованной 25 января американским журналом National Interest.

Издание отмечает, что во время холодной войны между СССР и США у Советского Союза в оборонной стратегии не было концепции «первого удара» ядерным оружием, в то время как Россия включила превентивный ядерный удар в число допустимых военных инструментов.

Рассматривая гипотетический конфликт в Прибалтике, издание пишет о возможности поражения регулярных частей Вооруженных сил России силами НАТО и о возможном последующем применении Москвой тактического ядерного оружия (ТЯО). Эксперты издания подчеркивают, что такое применение возможно, если в Кремле решат, что есть опасность для существования государства.

В дальнейшем эскалация конфликта может привести к гибели миллиардов людей в огне ядерной войны, сообщает журнал.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, стрелки «часов Судного дня», отсчитывающих условное время до возможной глобальной ядерной войны, переместились на полминуты вперед и теперь показывают 23:58, об этом сообщает Бюллетень ядерных исследований, издающийся университетом Чикаго.

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В Совете Федерации считают, что предупреждение ученых о приближении апокалипсиса поступило вовремя. Отмечается, что ранее 23:58 часы показывали лишь однажды — в 1953 году, в период активной работы СССР и США над термоядерным оружием.

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Ядерное оружие

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