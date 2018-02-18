Вашингтон, 18 февраля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. В Москве «смеются до упаду» из-за хаоса в США. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Если целью России было создать разногласия, разлад и хаос в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия) исполнили свои самые смелые мечты, — написал глава Белого дома. — Они в Москве смеются до упаду. Америка, поумней!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследованием «вмешательства» в выборы президента США в 2016 году, которое якобы осуществляла Россия, руководит спецпрокурор Роберт Мюллер. Каких-либо доказательств этого до сих пор не представлено.

Официальная Москва не раз отрицала подобные обвинения.

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