Санкт-Петербург, 15 февраля, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Наледь с крыши упала на пожилого мужчину в Петроградском районе Санкт-Петербурга и причинила ему тяжелые травмы. Возбуждено уголовное дело.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед

ЧП произошло днем 13 февраля. Ледяная масса упала на пешехода, двигавшегося по тротуару, с крыши дома 15 по улице Чапаева: в этом доме находится одно из учреждений Росреестра. Пострадавший пожилой мужчина получил травмы головы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Прокуратура Петроградского района провела проверку по факту случившегося и направила материалы проверки в следственные органы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщили сегодня, 15 февраля, в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Петроградского района.

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Напомним, губернатор Георгий Полтавченко дал указание главам всех районов города в срок до 16 февраля «принять кардинальные меры по изменению ситуации с очисткой крыш от снега и наледи в Санкт-Петербурге».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге от падения наледи и сосулек в последние дни пострадало несколько человек, в том числе маленький ребенок, а пожилая женщина на Васильевском острове погибла от полученных травм. После этого были уволены два чиновника районной администрации.

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Как сообщили 15 февраля в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, курирующего городское хозяйство, по итогам состоявшейся накануне проверки, меньше всего замечаний к уборке наледи — как раз в Петроградском районе.

«По результатам инспекции зафиксировано порядка 130 адресов с неубранной наледью на домах в Центральном районе, около 30 адресов в Адмиралтейском, столько же адресов в Василеостровском и чуть меньше в Петроградском районе», — отметили в Смольном.

Добавим также, что 14 февраля при очистке крыши одного из домов в Центральном районе Петербурга сорвался с высоты пятого этажа и погиб рабочий.