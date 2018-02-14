Любляна, 15 февраля, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Словения готова убедить пять стран Европейского союза, не признающих одностороннее отделение Косово от Сербии, изменить свою позицию, если Приштина предпримет ряд усилий на пути евроинтеграции. Об этом заявил президент Словении Борут Пахор, посетивший 12−13 февраля Косово с официальным визитом.

Флаг Косово

«Наши ожидания заключаются в том, что Косово ратифицирует двустороннее соглашение о границе с Черногорией, и будет уважать договорённости, достигнутые в Брюсселе между Белградом и Приштиной, в том числе в части формирования Сообщества сербских муниципалитетов Косово», — приводит заявление Пахора RTV Slovenija.

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По его словам, в случае выполнения этих условий Любляна «готова убедить пять стран — членов Европейского союза, которые не признали Косово, сделать это и тем самым внести свой вклад в перспективу расширения Европейского союза на Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Косово и Македонию».

Сообщается также, что президент Словении и президент Косово Хашим Тачи в ходе встречи разошлись в своих оценках представленной в начале февраля стратегии расширении Евросоюза на Западные Балканы. Пахор дал положительную оценку документу, тогда как Тачи охарактеризовал его как «в целом слабый».

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Отметим, что в одобренной Еврокомиссией стратегии для Косово обозначена наименее определённая «европейская перспектива» среди всех шести балканских претендентов на членство.

Так, в документе пространно отмечено, что отделившийся от Сербии край «располагает возможностями для устойчивого прогресса, который может быть достигнут посредством реализации Соглашения о стабилизации и ассоциации, и для продвижения по своему европейскому пути, как только позволят объективные обстоятельства».

При этом как для Приштины, так и для Белграда обязательным условием получения членства в Европейском союзе названо заключение «всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений». Содержание этого соглашения до сих пор остаётся неопределённым, однако очевидно, что фактически он должен будет означать признание Сербией независимости Косово.

Напомним, что Косово на сегодняшний день отказываются признавать пять стран Европейского союза: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Наиболее категоричную позицию в данном вопросе в последнее время заняла Испания, где в октябре 2017 года состоялся референдум по вопросу о независимости Каталонии. Буквально за неделю до принятия стратегии расширения ЕС на Западные Балканы в Мадриде заявили, что выступают против любых инициатив, в рамках которых Косово рассматривается как суверенное государство.

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