Санкт-Петербург, 14 февраля, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко дал указание главам всех 18-ти районов города в срок до 16 февраля «принять кардинальные меры по изменению ситуации с очисткой крыш от снега и наледи в Санкт-Петербурге».

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки угрожают прохожим

Градоначальник остался крайне недоволен тем, как убирались крыши от снега и наледи после обильных снегопадов прошлой недели, и потребовал от районных руководителей обеспечить ежедневный контроль за уборкой крыш. На 17 февраля назначена видеоконференция, на которой каждый глава района лично отчитается о ситуации по очистке крыш от наледи, сообщают городские СМИ. На сайтах районных администраций ежедневно должны публиковаться отчеты о ходе «зачистки».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге от падения наледи и сосулек в последние дни пострадало несколько человек, в том числе маленький ребенок, а пожилая женщина на Васильевском острове погибла от полученных травм.

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Жители города в социальных сетях и СМИ высказывали свое возмущение плохой уборкой города от снега, не очищенными от сосулек крышами, нарушениями в ходе работ по очистке, из-за которых страдают автомобили и городское благоустройство, пешеходы вынуждены идти по проезжей части. Власти обещали активизировать и упорядочить уборку города.

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Как сообщили сегодня, 14 февраля, в Жилищном комитете Санкт-Петербурга, управляющим компаниям поставлена задача на полную очистку крыш от снега и наледи.

«С 5 по 13 февраля на горячую линию Жилищного комитета поступило 433 обращения от жителей, связанных с необходимостью очистки крыш от сосулек. Все адреса по мере поступления включались в маршруты мобильных групп», — отметили в ведомстве.

Сегодня работа мобильных групп комитета сосредоточена в центральной части города и в Приморском районе, к очистке привлечено порядка 1200 человек.

Накануне, 13 февраля, мобильные группы Жилищного комитета объезжали Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский, Центральный, Московский и Калининский районы. Из 137 осмотренных адресов по 109 были зафиксированы сосульки на карнизных свесах и элементах фасадов зданий, в 43 адресах отсутствовали ограждения, констатировали в комитете.

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По итогам проверок вице-губернатор Николай Бондаренко, отвечающий за городское хозяйство, высказал возмущение отсутствием личного контроля по организации уборки кровель со стороны заместителей глав районных администраций, курирующих вопросы ЖКХ, и руководителей жилищных агентств.

«Представителям районных администраций поручено ежедневно сообщать в Жилищный комитет о маршрутах районных проверяющих. Их задачи проверять фактическое количество работающих кровельщиков, выявлять опасные адреса и немедленно организовывать работу по их ограждению и сбросу сосулек», — отметили в пресс-службе комитета.

Ранее аппарат Николая Бондаренко сообщил, что в Центральном районе вице-губернатор остался недоволен уборкой крыш на более чем 80 адресах. В Петроградском районе на маршруте объезда вице-губернатора более 50 адресов не были убраны.