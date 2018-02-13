РФ отказалась платить взносы в ПАСЕ и открыла школу блокчейна: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Защититься за счёт других: НАТО видит в Исландии «авианосец»;
- Себе на пользу: Украина намерена «скорректировать» Минские соглашения;
- Лишились рубля: Россия отказалась платить взносы в ПАСЕ;
- В очереди за деньгами: регионы будут бороться за средства на развитие городской среды;
- Освоить новую профессию: в России открылась первая школа блокчейна.