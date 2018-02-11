Санкт-Петербург, 12 февраля, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Фотография насквозь обледенелого и насмерть примерзшего к флагштоку стяга Санкт-Петербурга на улице Воскова, 1, с которого свисают гигантские сосульки, появилась в соцсетях. Это зрелище будто символизирует победу стихии над городом: снежные массы заваливали Петербург на протяжении всей минувшей недели, что приводило к девятибалльным пробкам на дорогах, сугробам на тротуарах и сосулькам толщиной в дубину. По узким улицам исторической застройки в центре невозможно пройти из-за снежных гор: левее пойдешь — под «сосулю» попадешь, правее пойдешь — шею свернешь.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная машина на Литейном проспекте

Симуляция бурной деятельности

«А снег вообще убирают в городе?» — с недоумением озираются двое туристов, которые только прибыли в Петербург и, кажется, таких снежных зим еще не видели. Они месят снежную кашу и пробираются к проезжей части по узкой тропке проспекта Славы во Фрунзенском районе, потому что всё остальное пространство завалено.

«Власть симулирует всё, что может», «фарс», «одна показуха»: горожане негодуют в соцсетях и уже призывают массово уклоняться от налогов в качестве мести за нарушение социального договора и плохую уборку улиц.

Дарья Драй ИА REGNUM Ординарная улица

Один из петербуржцев считает, что на городском портале «Наш Санкт-Петербург», который создавался, чтобы граждане могли влиять на работу чиновников, видимо, уже несколько лет трудятся мастера всевозможных эффектов.

«Делают уборку только тех мест, которые отчётливо видно на фото, а модераторы портала не дают перевести обращения в статус «не удовлетворен», мотивируя тем, что проблема устранена», — пишет петербуржец Игорь.

Жители Северной столицы обвиняют коммунальные службы в «симуляции» реальной уборки снега и борьбы с гололедицей. Так, в Калининском районе местные жители заметили, как водитель самосвала засыпал песком небольшой участок «строго позади собственной машины» и сделал фото своей работы — видимо, для отчета. Затем скрылся.

Дарья Драй ИА REGNUM Расчистка на Малом проспекте Петроградской стороны

«Как мы смогли выяснить позднее, по данному адресу была оставлена жалоба на проблемы с уборкой по телефону 004, и, судя по всему, комитет по благоустройству таким образом закрывает статистику эффективной работы с обращениями», — заявили в движении «Красивый Петербург».

Подобную оригинальность в действиях коммунальщиков Северной столицы замечали и ранее. Так, по данным сообщества «Петербургский гражданин», очевидцы обнаружили в центре города на улице Зодчего России снегоуборочный трактор — он вхолостую крутил колесами в воздухе, стоя на домкратах. Как предположили горожане, они стали свидетелями имитации уборки снега для обмана системы мониторинга. А 7 февраля «аналогичный трактор, отлынивающий от уборки улиц после снегопада, горожане сняли на видео на Благодатной улице в Московском районе», заявляют в сообществе.

Кому война, кому мать родна

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский обещал вывезти снег с улиц Петербурга к утру понедельника, 12 февраля, но петербуржцы настроены скептично и ждут потепления.

Дорожные предприятия увеличили объемы вывоза снега с петербургских улиц до 63 тыс. кубометров в сутки. В ночную смену работают более 1000 спецмашин и около 700 дворников, рапортуют в комитете. С начала сезона вывезли уже более 1 млн кубометров снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Литейный проспект

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В битве со снегом уже появились даже первые потери: в пятницу в Купчино на юге Петербурга в пруду затонул трактор. Выбравшийся из кабины водитель признался, что не знал, что там замерзший пруд, и ехал — возможно, чтобы героически очистить территорию парка на улице Димитрова от снега. Но до берега не добрался.

«Эффективность работы коммунальных служб должна определяться не километрами, пройденными техникой, не тоннами песка и соли, выгруженными на улицы, а реальным результатом — чистотой улиц, кровель и безопасностью в зимнем городе», — считают активисты движения «Красивый Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Расчистка крыш на Малом проспекте Петроградской стороны

По данным городских властей, особенно сложно складывается ситуация с уборкой снега и наледи в историческом центре — в Петроградском, Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном районах.

«Зима в стране, где среднегодовая температура по всей территории минус 1 градус — то есть ниже точки замерзания, а значит, скорее всего, снег падать с декабря по март будет — это просто естественное состояние климата. И при этом коммунальные службы не готовы? Снег лежит уже явно больше месяца, а убрать его обещают только к понедельнику. И то, где убрать? Где заметно? Где кучи? А тротуары, на которых уже можно ноги переломать или грохнуться, поскользнувшись на колдобине?» — недоумевает пользователь под псевдонимом «Петроградский Резерв», добавляя, что дворников на Васильевском острове «как не было, так и нет».

Впрочем, у каждой районной администрации, как правило, прибрано — трактора оттуда даже не уезжают. Чистота и порядок всегда обеспечены и у прочих присутственных мест, вроде здания городского парламента. В день пленарного заседания в минувшую среду утром по пути от метро к Мариинскому дворцу корреспондент ИА REGNUM рисковал здоровьем на ледяных колдобинах, но чистота духа и сила мысли депутатов делала свое дело — по мере приближения к Законодательному собранию улицы чудодейственным образом становились всё ухоженней и ухоженней.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка на Литейном проспекте

«Сосули» forever

Помимо покорения снежных вершин, петербуржцы уже занялись и традиционным для себя спортом — уклонением от сосулек-убийц. Некоторые подходят к процессу творчески: утром воскресного дня на Бухарестской улице мужчина посадил девушку на плечи, та дотянулась и сорвала с козырька филиала «Петроэлектросбыта» сосульку размером с хорошее средневековое копье. Молодые люди, судя по их игривому настроению, намеревались использовать ее «по назначению».

Дарья Драй ИА REGNUM Сосульки на Большой Пушкарской

В центре города на Лиговском проспекте напротив Московского вокзала в тот же день ничего не подозревающие горожане спокойно ждали смены светофора под аркой, с которой свисали гигантские сосульки, целившие прямо в помпоны их шапок.

Впрочем, по-мнению вице-губернатора Николая Бондаренко, ситуация в городе по кровлям остается напряженной, но решаемой. «Жители относятся с пониманием, обходят сигнальные ленты, ограждения и убирают машины в тех местах, где идет сброс наледи. Многие воспользовались в выходные общественным транспортом для поездки в центральные районы города. Это помогает управляющим организациям не тратить время на эвакуацию автомобилей и быстрее проводить уборку кровель», — отметил он.

Дарья Алексеева ИА REGNUM Наледь на ул. Фокина, 2

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Но не все петербуржцы оказываются такими понимающими, как представляется вице-губернатору. «Что за бардак! И все они сидят на наших налогах, которые мы платим, и ничего не делают!» — возмущаются горожане.

По свидетельствам очевидцев, с Военно-морской академии имени Кузнецова на улице Академика Крылова свисают сосульки «больше взрослого человека», и прямо под ними ходят люди. Но по номерам горячих линий городских коммунальщиков лишь вздыхают — не их территория, здание находится в ведении Минобороны. «Ничего сделать не могут — это не их дом. Если кого-то убьет — отвечать будет академия», — написал местный житель Николай.

Координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляев напоминает, что даже все кровельщики мира не помогут Петербургу избавиться от сосулек, если не привести в порядок чердаки, чего, судя по всему, так и не произошло, даже с запуском программы капремонта.

«Не, термоизоляция — это не для нас, мы лучше каждый год будем тратить из своего кармана лишние деньги на очистку крыш, каждый раз пинать под зад Жилкомсервис и подвергать себя опасности. Так же веселее — это всё у нас песней зовётся, и в этом наш главный секрет», — иронизирует он.

Сосульки убирают на Пискаревском проспекте, 3

Уже не до смеха

Спрессованные снежно-ледяные массы падают с крыш домов и пробивают стекла автомобилей. Например, 10 февраля пострадало авто на Садовой улице. На фасаде дома можно заметить предупреждение на листе А4. Оно гласит, что «10.02 будет сброска!». Но участок вокруг дома не огорожен лентами, так что шанс, что хозяин автомобиля заметил объявление, стремится к нулю.

По-настоящему трагический случай в этом сезоне произошел днем 8 февраля, когда на улице Репина на Васильевском острове пенсионерку убило упавшей с крыши наледью, когда она, по словам коммунальщиков, проигнорировала заграждения и направилась кормить бездомных котов. Горожане это объяснение жилищных служб не оценили.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугроб на Кронверкской улице

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«Не заграждения должны стоять, а сосулек на крышах не должно быть», — считают они.

«Удобный способ — на всех домах развешиваешь объявления, огораживаешь, и убирать уже не надо, сами будут виноваты! Причем то, можно ли пройти по тротуару, войти в магазин, парадную, минуя огороженную зону, никого не волнует: вас предупредили, дальше — ваше дело!» — возмущается местная жительница Анна.

Государственная административно-техническая инспекция уже возбудила 16 дел об административной ответственности за нарушение порядка уборки фасадов и кровель от наледи и снежных масс. Инспектора осмотрели более 1100 зданий. Серьезные нарушения нашлись на Институтском проспекте, 7, Пискаревском проспекте, 3, Московском проспекте, 110, Промышленной улице, 42, улице Академика Павлова, 9а, Таврической улице, 17, Тележной улице, 37.

Дарья Драй ИА REGNUM Кучи снега приходится обходить по проезжей части

Но есть и позитивный эпизод в куче этого снега: в Овсянниковском саду Центрального района коммунальщики, кажется, имели честь наблюдать зарождение гражданского общества. Трактор, прибывший устранить стихийную горку, с которой катались дети, был атакован снежками и капитулировал. На следующий день родители и дети насыпали там еще больше снега.