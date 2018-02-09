Махачкала, 9 февраля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. В Дагестан 8 февраля был задержан глава Дербентского района Магомед Джелилов. Задержанию предшествовали обыски в администрации района и выемка документов, пишет РИА «Дербент».

Задержание

По данным агентства, силовики оцепили здание администрации уже около 15:00, при этом все сотрудники находились на своих рабочих местах, и возможность покинуть здание была ограничена. Проверяющих интересовали документы, имеющие отношение к нарушениям в работе управлений Росприроднадзора и Росреестра по Дагестану, сообщает издание.

После нескольких часов беседы с сотрудниками ФСБ Джелилов был задержан. Официально причины этих действий в отношении главы района пока не комментируются. Местные СМИ предполагают, что они могут быть связаны с земельно-имущественными нарушениями. Ранее сообщалось о незаконном перераспределении земель в совхозе «Геджух», речь шла о почти 1000 гектаров, переданных одному из предпринимателей.

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Вчера же, 8 февраля, был задержан родной брат главы района Зульфедин Джелилов — руководитель Дербентского лесничества. При нем были обнаружены наркотические вещества в большом количестве. Зульфедин Джелилов был депутатом городского собрания Дербента. Он якобы неофициально курировал строительство «Башни семи легенд» вблизи крепости «Нарын-Кала», пишет РИА «Дербент».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане с 16 января 2018 года работает представительная комиссия из почти 80 сотрудников главных управлений МВД, ФСБ, генеральной прокуратуры, которые ведут масштабные проверки в органах власти региона. Первыми итогами оперативно-проверочных действий стали задержания врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования Шахабаса Шахова. В отношении них возбуждены уголовные дела о мошенничестве на сумму около 95 млн рублей.

Ранее были задержаны мэр города Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор Махачкалы Магомедсалам Гитинов. Их обвиняют в превышении полномочий.

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