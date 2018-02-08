Минск, 8 февраля, 2018, 16:35 — ИА Регнум. В Белоруссии более 19 тысяч граждан, которых власти ранее посчитали «тунеядцами», хотят вернуть налоговый сбор, который с них взимали в соответствии с декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Об этом сегодня, 8 февраля, журналистам сообщила заместитель главы министерства по налогам и сборам Светлана Шевченко на обсуждении парламентариями и представителями исполнительной власти нового декрета №1.

Квентин Массейс. Сборщики податей. 1520

Шевченко уточнила, что граждане начали возвращать сбор в 2017 году. По данным налоговых органов, обратилось более 19 тысяч человек. Примерная сумма возвращаемых средств составляет в целом около 6 млн белорусский рублей, а это около $3 млн. Для того, чтобы вернуть деньги, граждане должны обращаться в налоговые органы, если этого не сделать, то сбор не вернут. Такова административная процедура, объяснила чиновник.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2015 году, то есть когда был принят декрет «о тунеядцах», в общей сложности почти 63 тысячи белорусских граждан уплатили сбор на финансирование государственных расходов в размере 18,6 млн рублей. К октябрю 2017 года 15,2 тысячам человек уже вернули налог в сумме на 4,5 млн рублей. Возврат сбора стал возможен после того, как 5 июля 2017 года президент республики Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение. Сбор возвращается гражданам Белоруссии, которые в 2015—2016 годах уплатили налог, а в 2017 году участвовали в финансировании государственных расходов или достигли пенсионного возраста, или были признаны недееспособными или инвалидами.

Изначально взимание налога «на тунеядство» было предусмотрено декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который Лукашенко подписал в апреле 2015 года. Так, обязательный сбор в размере 20 базовых величин должны были платить те, кто не работал в течение 183 дней в год. От такой обязанности освобождались некоторые категории граждан. В обществе этот документ вызвал негодование. В марте 2017 года не без поддержки оппозиции по стране прошли митинги против декрета. Власти пошли на уступки, но отменять декрет не стали.

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Отметим также, что вернуть «налог на тунеядство» можно и в соответствии с положениями декрета №1 «О содействии занятости населения», который приняли в конце января 2018 года. По словам чиновников, это «концептуально иной» декрет, и не относится к декрету №3. Однако в реальности это не так. Новый декрет отменяет взимание с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов, освобождаются от уплаты сбора и те, кого ранее признали плательщиками «налога на тунеядцев». Правда, платить «тунеядцам» всё же придётся: со следующего года такие граждане должны будут оплачивать 100-процентную стоимость субсидируемых государством услуг, список которых пока не определён.