Мэрия обещает расчистить Москву от снега к концу недели
Москва, 7 февраля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Перед коммунальными службами Москвы поставлена задача расчистить город от снега до воскресенья, 11 февраля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков в интервью «Российской газете».
Он напомнил, что в минувшие выходные в городе за два дня выпало 47 сантиметров снега при месячной норме для февраля — 36 сантиметров.
Таким образом, был побит рекорд зимы 2012−2013 годов, которая стала самой снежной за последние годы.
Читайте также: Снегопад парализовал Москву: москвичи вышли с лопатами на улицы
«По нормативам весь этот снег мы должны убрать за десять дней. То есть переместить, передвинуть, вывезти 85 млн кубометров. Представляете, что это такое? Железнодорожный состав, в который если бы погрузить этот снег, мог бы по экватору обогнуть всю нашу землю», — отметил Бирюков.
По его словам, к сегодняшнему вечеру в уборке городе задействовано уже 17 тысяч единиц специальной техники и 80 тысяч человек. Дополнительные силы вводятся за счет инженерных компаний «Мосводоканал», «Мосводосток», «Гормост», ГБУ «Автомобильные дороги».
При этом заместитель мэра опроверг сообщения о том, что к расчистке снега в столице помогают военные подразделения.
Читайте также:
Собянин поручил префектам и главам районов Москвы активнее расчищать дворы
Мощнейшие снегопады «должны научить власти разговаривать с людьми»