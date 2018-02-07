Красноярск, 7 февраля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Александр Усс, который в сентябре 2017 года был назначен врио губернатора Красноярского края, выработал для себя подход, позволяющий избежать внутриэлитных конфликтов. Он активно консолидирует элиты края, говорится в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги».

Алексей Печенкин, krskstate.ru Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Читайте также: «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги»

Составители доклада (подготовлен Научно-исследовательским центром «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований — прим. ИА REGNUM ) подчёркивают, что Александр Усс является одним из трёх врио-выходцев из своих регионов. Поэтому в кадровой политике он ограничился сменой ключевых министров, перетасовкой верхушки правительства края, упразднением агентства науки и инновационного развития, созданием агентства по ГО и ЧС и сменой главы Красноярска.

Прямые выборы мэра Красноярска отменили в 2014 году. С 2012 года столицей края руководил Эдхам Акбулатов, выигравший всенародные выборы. Осенью 2017 года в Красноярске стартовал конкурс по выборам мэра, в котором участвовал и Акбулатов. Однако после отставки Виктора Толоконского (губернатор Красноярского края с 2014 по сентябрь 2017 года — прим. ИА REGNUM ) и назначения Усса врио губернатора нелояльный Уссу Акбулатов отказался от борьбы за свой пост. Нынешний глава города Сергей Ерёмин, выбранный депутатами в октябре прошлого года на эту должность по итогам конкурса, полностью подконтролен Уссу, говорится в докладе.

Читайте также: «Авгиевы конюшни» города-миллионника. Красноярск получил нового мэра

В целом, по мнению составителей доклада, Усс сейчас «активно консолидирует элиты края, избавляясь от людей, привезенных прошлым главой — Виктором Толоконским». И такой подход позволяет ему избежать внутриэлитных конфликтов.

Что касается активности в вопросах развития региона, Александр Усс не заинтересован в публичном укреплении своих позиций, поэтому не ориентирован на продвижение «громких» проектов.

В список его достижений составители доклада записали заявление о необходимости создания Енисейской экономической зоны совместно с Тувой и Хакасией и подписание меморандума об инвестициях с крупнейшими компаниями региона.

Читайте также: Объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии: мнения «за» и «против»

Напомним, Усс заявил, что его сверхзадачей, связанной с новым этапом развития Сибири, является экономическое объединение Красноярского края, Тувы и Хакасии и создание Енисейской экономической зоны. По его мнению, у этих сибирских регионов есть много общего, в том числе интересны бизнеса.

Читайте также: Выживет ли идея Енисейской экономической зоны без Москвы?

В то же время негативным фоном для работы Усса стал огромный госдолг Красноярского края, который по состоянию на 1 января 2018 года составлял 99,6 млрд рублей. В том числе почти 24,3 млрд рублей из этой суммы — бюджетные кредиты.

Читайте также: Госдолг Красноярского края вплотную приблизился к пугающей отметке

Однако самого врио эта цифра, судя по всему, не пугает. Он заявил, что драматизировать это обстоятельство не стоит, поскольку «и зарабатывает край немало» — около 200 млрд в год.

К негативному фону эксперты причислили и серию арестов по делам о коррупции среди различных представителей власти среднего уровня — от глав районов до депутата Красноярска.

Напомним, в октябре 2017 года в Боготольском районе Красноярского края было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества главой города и местным депутатом. Также в октябре стало известно о задержании депутата городского совета Красноярска, подозреваемого в совершении мошенничества при получении выплат.

«Элиты края выглядят коррумпированными, а в свете заявлений самого Усса — ещё и некомпетентными, но «новый» губернатор отказывается их менять», — говорится в докладе «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги».

В целом, по мнению жителей края, Александр Усс входит в тройку врио, хорошо знающих проблемы своих регионов (также сюда вошли руководитель Самарской области Дмитрий Азаров и глава Дагестана Владимир Васильев).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2017 года сменилось руководство и в Красноярском крае, и в Красноярске. В конце сентября в отставку ушёл Виктор Толоконский, руководивший краем с 2014 года. Врио главы региона был назначен уроженец Красноярского края Александр Усс, который до этого долгое время, с 1998 года, возглавлял региональное Законодательное Собрание.

Мэром Красноярска в октябре 2017 года депутаты горсовета выбрали Сергея Ерёмина, руководившего до этого краевым минтрансом.

Читайте также: Сто дней мэра Красноярска: «Главный итог в том, что никаких итогов нет»

Всего осенью 2017 года в отставку ушли главы 11 регионов. Помимо Красноярского края масштабные перестановки в губернаторском корпусе коснулись Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Ивановской, Псковской, Омской областей, Дагестана, Ненецкого АО, Приморского края.

Читайте также: «Изгнание» варягов и борьба за чистый воздух: Красноярский край в 2017 году