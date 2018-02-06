Махачкала, 6 февраля, 2018, 16:03 — ИА Регнум. Народное собрание Дагестана рассмотрит вопрос утверждения кандидатуры министра экономики Татарии Артема Здунова на пост премьер-министра республики 7 февраля.

Tatarstan.er.ru Артем Здунов

ИА REGNUM напоминает, кандидатуру Здунова на рассмотрение республиканского парламента внес врио главы республики Владимир Васильев. Накануне вместе с главой Татарии Рустамом Миннихановым министр экономики находился с рабочим визитом в Дагестане.

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Артем Здунов родился 18 мая 1978 года в Казани.

Окончил Казанский финансово-экономический институт. С сентября 1996 года по октябрь 1998 года являлся заместителем председателя профкома студентов КФЭИ. В 2000—2001 годах работах в ОАСО «Промышленная страховая компания» в должности специалист по страхованию, внутренний аудитор. В 2001—2004 годах учился в аспирантуре КФЭИ. В 2005 году стал кандидатом экономических наук. До 2006 года преподавал на кафедре макроэкономики и экономической теории. Победитель конкурса Академии наук Республики Татарстан «Лучший ученый 2009 года» В 2006—2010 годы занимал пост директора по науке ГУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан».

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С 2010 по 2014 — замминистра экономики республики. С 2014 года — глава министерства экономики Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 февраля в Дагестане прошли обыски и задержания высокопоставленных чиновников. Так, были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя — врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов.

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Задержанным дагестанским чиновникам было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона.

После задержания Васильев отправил кабинет министров региона в отставку.