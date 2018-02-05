У премьер-министра Дагестана изъяли золотой пистолет и два автомата

Махачкала, , 14:30 — REGNUM В ходе обысков у врио главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова силовики изъяли золотой пистолет ТТ, два автомата Калашникова, пистолеты «Беретта», ПМ и боеприпасы. Об этом сообщили ИА REGNUM 5 февраля в СКР РФ.

Обыски были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Мошенничество». Расследуется факт хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона. Уголовное дело, как отметили в СКР, расследуется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

Установлена причастность к совершению масштабного хищения Абдусамада Гамидова и еще ряда чиновников. Среди них, в том числе, вице-премьеры Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования республики Шахабас Шахов и иные лица.

Все они в настоящее время задержаны. Следствие намерено объявить им обвинение и просить перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 5 февраля, сотрудники управления ФСБ по Дагестану провели обыски в домовладениях у врио председателя правительства РД Абдусамада Гамидова и его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова. Самих чиновников доставили в управление ФСБ. Туда же был препровожден экс-министр образования Дагестана Шахобас Шахов.

Позже источники в правоохранительных органах региона поделились информацией, что чиновники задержаны. Им могут предъявить обвинение в участии в организованном преступной сообществе.

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