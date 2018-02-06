Москва, 6 февраля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Проявлением системной работы правоохранительных органов можно назвать задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов, — пояснил представитель Кремля. — Это же касается не одного региона — такие действия имели место по всей стране».

При этом Песков добавил, что главе РФ Владимиру Путину докладывают о действиях правоохранительных органов в отношении высокопоставленных чиновников правительства Дагестана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 февраля в Дагестане после проведенных обысков в домах были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, экс-министр образования Шахабас Шахов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, а также врио вице-премьера Раюдин Юсуфов.

Задержанным дагестанским чиновникам, которые были самолетом переправлены в Москву, предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество» по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации социальных программ на территории региона.

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