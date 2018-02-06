Пекин, 6 февраля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая провела испытания комплекса противоракетной обороны средней дальности наземного базирования. Как отмечено в сообщении, опубликованном на сайте минобороны страны, они прошли 5 февраля на территории Китая.

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В ведомстве добавили, что испытания были успешными: «Удалось достичь поставленной цели». Какие именно ракеты и системы перехвата были задействованы в испытаниях, не уточняется.

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В минобороны Китая подчеркнули, что испытания «являются оборонительными и не направлены против других стран».

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Как сообщало ИА REGNUM, систему противоракетной обороны THAAD испытали США. Это произошло на Аляске летом 2017 года. Испытания проводились против баллистических ракет средней дальности. Запущенная с северной части Гавайского архипелага ракета была успешно перехвачена системой ПРО.