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Китай успешно запустил ракету «Чанчжэн-11» с шестью спутниками на борту

Техника

Данная миссия стала первой, когда Китай использовал твердотопливные ракеты для обслуживания иностранных заказов

Китай успешно запустил ракету «Чанчжэн-11» с шестью спутниками на борту
Запуск ракеты

Пекин, 19 января 2018, 08:40 — REGNUM  Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-11» запустила 19 января на орбиту шесть спутников, сообщает газета Global Times.

Данная миссия стала первой, когда Китай использовал твердотопливные ракеты для обслуживания иностранных заказов на выведение спутников на орбиту.

Разработкой и строительством ракеты занимался Исследовательский институт ракетной техники Китайского объединения космических технологий.

Ракета «Чанчжэн-11» была запущена с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая, в 12:12 по местному времени, после чего вывела шесть небольших спутников на орбиту.

Два из них — спутники наблюдения за Землей, принадлежащие китайскому государственному предприятию, три — экспериментальные спутники частных китайских компаний, а также один канадский спутник. Его назначение не сообщается.

Напомним, что это уже третья миссия ракеты-носителя «Чанчжэн-11» и 246-я миссия ракет семейства «Чанчжэн».

Новый год начался достаточно активно для китайских космических запусков. Так, 12 января были запущены три спутника китайской системы глобального позиционирования BeiDou-3, а 13 января — вспомогательный спутник для поиска ресурсов на поверхности Земли.

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Космические полеты, аппараты и исследования

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