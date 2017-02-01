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В Пентагоне заявили об испытании Китаем ракеты с 10 боеголовками

Политика
Испытания новой ракеты могут говорить о существенном увеличении Китаем количества боеголовок в своём арсенале, отмечают американские военные источники
Китай Китай

Вашингтон, 1 февраля 2017, 01:16 — REGNUM  Китайские военные провели лётные испытания новой ракеты дальнего радиуса действия DF-5C с 10 боеголовками. Об этом сообщает американское издание The Washington Free Beacon со ссылкой чиновников Пентагона.

Как утверждается, запуск ракеты был осуществлён в январе с космодрома Тайюань в Центральном Китае. Удара был нанесён по пустыне на западе страны. Других подробностей об испытании не приводится.

Издание отмечает, что испытание такой ракеты может свидетельствовать о существенном увеличении Китаем количества боеголовок. Ранее арсенал вооружённых сил страны оценивался в 250 единиц.

Авторы материала отмечают, что это может дать повод США для расконсервации своих ядерных боеголовок на основании возможной ядерной угрозы со стороны КНР, а также с учётом осложнения двусторонних отношений.

Отметим, что о разработке Китаем ракет с разделяющейся головной частью в Пентагоне уже заявляли ранее. В частности, в последнем ежегодном докладе военного ведомства США указывалось, что КНР продолжает совершенствовать свои ядерные силы, создаёт мобильные ракетные комплексы и развивает ракеты шахтного базирования.

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