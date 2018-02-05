Красноярск, 5 февраля, 2018, 14:57 — ИА Регнум. В городе Красноярске сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Иными словами, из города не уходит густой смог. Режим «чёрного неба», действовавший в столице края со 2 февраля, продлён до 19:00 (по местному времени) 6 февраля.

Скриншот со страницы группы «#Зачистоенебо — Красноярск». Vk.com Смог в Красноярске

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сред (УГМС), объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края ИА REGNUM сегодня, 5 февраля, сообщили о переходе на усиленный режим работы, что связано с действием режима НМУ.

По информации профильного министерства, 3−4 февраля на телефон горячей линии ведомства поступило 215 звонков от жителей Красноярска. По жалобам горожан экологическая лаборатория выезжала 16 раз. Экомобиль работал во всех районах города. По результатам замеров специалисты зафиксировали превышения концентрации загрязняющих веществ по диоксиду серы, азота, оксиду углерода, мелкодисперсной пыли, сероводороду. Всего за прошедшую неделю передвижная лаборатория выезжала более 70 раз. Произведено более 24 тысяч отборов проб воздуха. В минэкологии заверили, что эколаборатории и инспекторы ведомства продолжат работать в усиленном режиме до момента прекращения действия режима НМУ.

Между тем красноярский смог горожане продолжают активно обсуждать в соцсетях.

«Апокалипсис какой-то», — характеризует ситуацию подписчик одного из красноярских пабликов.

«Вроде «чёрным небом» нас не удивить, но прошлой ночью в Красноярске было настолько плохо, что приложение по мониторингу качества воздуха AirVisual поставило нас на второе место по уровню загрязнения во всем мире. Хуже было в бангладешском городе Дакка», — говорися в сообщении на страницах паблика «Я живу [В] Красноярске».

«Это уже не просто режим «чёрного неба», а душегубка!» — считает подписчица паблика «#Зачистоенебо — Красноярск».

Таким образом, красноярцы продолжают жаловаться на смог и ждут визита президента РФ Владимира Путина, который, по имеющейся информации, произойдёт в феврале.

«Подышим хоть», — шутят горожане в соцсетях, удивляясь тому, как тщательно в городе наводят порядок перед предстоящим визитом главы государства.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске, по мнению горожан, имеются серьёзные экологические проблемы. По словам местных экологических активистов, пагубное влияние на экологию в городе оказывают промышленные предприятия, источники теплоснабжения, транспорт.

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По информации Красноярскстата, в 2016 году в атмосферный воздух края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ (более 2,3 млн тонн — прим. ред.). Это, впрочем, на 4,5% меньше, чем в 2015 году. Данные за 2017 год пока не обнародованы. Однако известно, что в прошлом году столица края — Красноярск — прожила под «чёрным небом» 43,5 дня (58 дней в 2016 году).

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В 2017 году красноярцы (в сумме около 2,7 тыс. человек) дважды — в марте и в декабре — выходили на митинги «За чистое небо». Недавно в соцсетях появилась информация, что экологические активисты готовят третий митинг, он запланирован на апрель 2018 года.

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