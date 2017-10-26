Год экологии: Красноярцы ждут реальных дел, депутаты ищут чистый воздух

Красноярск, , 12:59 — REGNUM Год экологии подходит к своему завершению. Впереди — подведение итогов. Очевидно, что внимание к экологическим проблемам в 2017 году повысилось, в том числе и в Красноярском крае, который в этом очень нуждался. Но внимание — это одно, а реальные действия — совершенно другое.

«Внимание к теме экологии повысилось, причём на всех уровнях: и на городском, и на краевом. Но какой-то конкретики в плане того, как всё-таки решать экологические проблемы, мы до сих пор не увидели», — такой вывод сделал председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос, комментируя в беседе с корреспондентом ИА REGNUM предварительные итоги Года экологии.

По его словам, на разных уровнях власти озвучивается желание заниматься экологическими проблемами, «но конкретных планов ещё нет даже на 2018 год»:

«Между тем до завершения Года экологии осталось два месяца. Ещё не подведены итоги, что сделано в этом году».

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте администрации Красноярска, в текущем году горожане провели под «чёрным небом» около 35 дней. В 2016 году таких дней было зафиксировано 58.

«Чёрным небом» называют неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Это краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

По мнению Евгения Ходоса, сокращение количества дней под «чёрным небом» не является показателем улучшения экологической ситуации.

«Что касается так называемого «чёрного неба». Здесь есть один нюанс, его можно водить, а можно и не вводить. Тем не менее, многие красноярцы этим летом видели смог, висящий над городом, и он был такой же, как и в прошлом году. Ситуация не может измениться так быстро. Должны быть первые шаги, причём в самых разных направлениях. Пока их не видно», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Между тем первые итоги года экологии подвели красноярские парламентарии.

Как сообщили ИА REGNUM в заксобрании Красноярского края, 25 октября состоялся экологический круглый стол. Депутаты и представители общественности выясняли, как исполняется резолюция публичных слушаний об экологической ситуации в Красноярске, состоявшихся в апреле 2016 года.

По словам и. о. министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Владимира Часовитина, все пункты резолюции отработаны. Корректировка тома предельно допустимых выбросов завершится 15 декабря, система наблюдения за состоянием атмосферы в городе создана, городская передвижная лаборатория оснащена газоанализаторами.

Часовитин напомнил, что в апреле текущего года «на полях» Красноярского экономического форума была подписана экологическая хартия. В настоящее время число предприятий, присоединившихся к хартии, выросло с 7 до 33. Также он заявил, что ведётся борьба с «мелкими загрязнителями». Министерские рейды выявили 10 незарегистрированных котельных. При проверке транспортных средств выявлен 21 случай превышения выбросов.

Министр отметил, что в будущем планируется усилить экологический надзор. Штат инспекторов планируют увеличить с 12 до 26 и так далее. Кроме того, речь идёт о планах по закрытию в течение трёх лет малых котельных и о внедрении единой схемы теплоснабжения города.

В свою очередь, председатель комитета Заксобрания по природным ресурсам и экологии Александр Симановский спросил, сколько средств в бюджете заложено на внедрение единой схемы теплоснабжения. Также он поинтересовался, что сделано для приобретения качественной современной техники для уборки улиц города и борьбы с пылью.

«Из ответа и. о. министра стало ясно, что пока ни первый, ни второй вопрос не решён. Владимир Часовитин попросил помощи депутатов в выделении средств на эти цели», — говорится в сообщении краевого парламента.

В рамках круглого стола природоохранный прокурор Роман Ткаченко проинформировал, что ведомство уделяет внимание проверке предприятий в период неблагоприятных метеорологических условий. Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил, что предприятия совершают нарушения из-за отсутствия должного контроля.

«Если посмотреть общественное пространство, бурление, которое происходило в социальных сетях, то можно сказать, что Год экологии в Красноярске удался. Доклад и. о. министра, колоссальное количество мероприятий, бурная деятельность контрольных органов, выступление представителей СГК — есть ощущение, что наработались все. Один только маленький вопрос остался: а чистый воздух где?» — спросил депутат Сергей Попов. По его мнению, у власти нет единой структурированной системы управления экологическими процессами, а имеющиеся средства распыляются сразу по многим направлениям.

Кроме того, по словам парламентария, отсутствуют критерии оценки, по которым можно судить, улучшилась или ухудшилась экологическая ситуация.

Руководитель исследовательского проекта ООО «Технологии социальных исследований» Виктор Потуремский подтвердил, что красноярцев волнует тема экологии. Он привёл результаты исследования, проведённого в апреле 2017 года. Всего было опрошено 1600 красноярцев, порядка 46% из них считают, что экологическая ситуация ухудшилась. Основным признаком этого ухудшения они называют состояние атмосферы.

Ответственными за экологические проблемы опрошенные в основном назввали не предприятия, участвующие в загрязнении, а представителей власти.

По мнению руководителя Красноярского регионального отделения партии «Зелёные» Сергея Шахматова, резолюции скоро будет уже два года, а часть её положений либо не исполняется вовсе, либо к ним только приступили.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, экологическую ситуацию в Красноярском крае, в том числе в городе Красноярске, благополучной назвать нельзя. А по мнению участников митинга «За чистое небо», который состоялся в марте 2017 года, она и вовсе близка к катастрофической.

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В 2016 году в Красноярском крае насчитывалось 22,4 тыс. стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. По данным Красноярскстата, за прошлый год в атмосферный воздух края было выброшено 2363,3 тыс. тонн загрязняющих веществ, что, впрочем, на 4,5% меньше, чем в 2015 году.

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Напомним, на изучение атмосферного воздуха города Красноярска, а точнее на разработку тома предельно допустимых выбросов (ПДВ) и математической модели, в 2017 году направили 24 млн рублей. В октябре текущего года стало известно, что около 11 миллионов рублей из этой суммы до сих пор не освоили.

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