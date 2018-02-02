Вашингтон, 3 февраля, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Новая ядерная доктрина Пентагона поможет США противостоять другим ядерным державам, которые бросают Вашингтону вызов, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

U.S. Department of Defense Дональд Трамп

Трамп, комментируя выход в свет новой ядерной доктрины, отметил, что Вашингтон старался снизить арсенал ядерного оружия все последние десять лет. А в это время «другие ядерные державы наращивали свой арсенал, увеличивали значение ядерного оружия в своих стратегиях безопасности».

Он назвал целью этой политики конкурентов США в ядерной сфере — угрозу «другим народам». Американский лидер отметил, что Белый дом все это время «воздерживался от крайне необходимой модернизации ядерного оружия, инфраструктуры и средств доставки».

«Ядерная доктрина 2018 года направлена на то, чтобы справиться с этими вызовами», — утверждает Трамп.

Напомним, 2 февраля США опубликовали новую ядерную доктрину, в которой среди прочего говорится, что Пентагон может ответить ядерным ударом на неядерную угрозу.

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Эта идея озвучивалась американским СМИ загодя. Так, 12 января Huffington Post написала:

«США не будут применять ядерное оружие или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, которые являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия [ДНЯО] и выполняют свои обязательства в области нераспространения».

«Политикой США остается сохранение определенной двусмысленности относительно точных обстоятельств, которые могут привести к американскому ядерному ответу», — говорилось в сообщении.

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Отметим, что ядерные разработки ведутся не только странами — участницами ДНЯО (в том числе США, Россия, Великобритания, Иран). Не входят в этот список как враг США Северная Корея, так и их союзник Израиль, а также Индия и Пакистан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря Анита Фридт заявила, что между Москвой и Вашингтоном, при том что Россию уведомили о новой доктрине, продолжается диалог по обеспечению стратегической стабильности.

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