Лавров: РФ не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия

Москва, , 15:05 — REGNUM Российская Федерация не планирует присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сообщил на Московской конференции по нераспространению глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы не намерены присоединяться к ДЗЯО, — говорит министр. — Его сторонники, включая, например, получившую недавно Нобелевскую премию мира организацию «Международная кампания по запрету ядерного оружия», видимо, руководствуются благой в их понимании целью — обеспечить скорейший запрет на ядерное оружие».

При этом глава МИД РФ отметил, что полная ликвидация ядерного вооружения возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения «при условии обеспечения равной и неделимой безопасности для всех».

«Представленный же к подписанию документ о запрещении ядерного оружия далек от этих принципов, игнорирует необходимость учитывать все факторы, влияющие сегодня на стратегическую стабильность», — говорит Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июля текущего года участники конференции ООН по выработке конвенции о полном запрете ядерного оружия после переговоров на заседании в Нью-Йорке согласовали текст конвенции о полном запрете ядерного оружия.

Подписавшие документ страны обязуются не испытывать, не производить, не разрабатывать, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также применять их или угрожать их применением.

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