Донецк, 2 февраля, 2018, 11:36 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли за сутки 1 февраля 15 раз Донецкую Народную Республику (ДНР) и шесть раз — Луганскую Народную Республику (ЛНР), сообщают пресс-службы вооруженных сил республик.

Elitefon.ru Бой

Согласно сообщению, от обстрелов в ЛНР пострадало два села: Логвиново и Калиново. При этом украинские силовики применяли артиллерию, минометы, гранатометы и вооружение БМП.

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В ДНР украинские войска обстреляли населенные пункты на горловском, донецком и мариупольском направлениях, в результате чего был поврежден нефтеперерабатывающий завод и одно жилое здание. ВСУ применяли гранатометы, оружие БМП и БТР, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

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Помимо этого, здание министерства обороны ДНР подверглось обстрелу из гранатомета. Власти республики квалифицировали обстрел как теракт. По предварительной версии, обстрел совершила диверсионная группа украинских войск.

Напомним, 23 декабря стороны конфликта в Донбассе подписали «новогоднее» перемирие, однако прекратить обстрелы так и не удалось, хотя их число значительно снизилось. Тем не менее в последнее время наблюдается увеличение числа обстрелов в регионе.