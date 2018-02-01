Власти ДНР квалифицировали обстрел здания министерства обороны как теракт

Донецк, , 21:39 — REGNUM Власти Донецкой Народной Республики рассматривают обстрел здания министерства обороны как террористический акт, передаёт «Донецкое агентство новостей».

Как сообщили в оперативном командовании республики, по предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

Более подробная информация в настоящее время уточняется.

Напомним, сегодня около 19:00 неизвестные произвели выстрел из одноразового гранатомета по зданию оборонного ведомства ДНР, расположенного в центральной части Донецка.

Тубус от гранатомёта злоумышленники бросили на месте выстрела.

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