Москва, 1 февраля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Пресс-служба Шестого оперативного флота ВМС США опубликовала видеоролик с перехватом российским истребителем СУ-27 американского самолета-разведчика у побережья Крыма. На видео длительностью пять секунд видно, что истребитель подлетел к разведчику.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Инцидент произошел к югу от Ялты 29 января. Известно, что Су-27, пролетая вблизи самолета ВМС США, наклонился вправо возле него, продемонстрировав ракеты класса «воздух-воздух», подвешенные под крыльями. По американским данным, истребитель сблизился с самолетом-разведчиком EP-3E Aries II на расстояние около 1,5 метров.

Однако на кадрах видно, что сближение не было столь критичным. Тем не менее в результате сближения разведчик прервал операцию и удалился от российских берегов. Истребитель сопровождал EP-3E Aries II 2 часа 40 минут.

Представитель военно-морских сил США в Европе капитан Памела Кунзе назвала действия российского истребителя в воздухе «небезопасными», а разведчик, по версии Пентагона, действовал «в соответствии с международным правом». В Минобороны сообщения о небезопасности маневра опровергли, заявив, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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Истребитель сопровождал американский самолет-разведчик с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Кроме того, в Минобороны отметили, что разведчик приближался к границе воздушного пространства России, поэтому на перехват был поднят истребитель. Он и идентифицировал цель как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

«После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», — заключили в российском оборонном ведомстве.

Подобные инциденты происходят всё чаще и вызывают реакцию как российских, так и американских СМИ. Так, телеканал CNN считает их признаком ухудшающихся отношений России и США. Журналисты отмечают, что воздушное пространство над Черным морем уже стало привычным местом для подобных встреч.

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По данным Минобороны РФ, в конце января российские самолеты трижды поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов, а всего разведку вели у границ России 10 иностранных самолетов. Происходят такие инциденты не только над Черным морем: 6 января Пентагон опубликовал видеозапись сопровождения российских истребителей Су-30 над Балтийским морем.

Тогда на перехват поднялись американские самолеты F-15. В Пентагоне объяснили это тем, что Су-30 якобы не передавали диспетчерам соответствующих сигналов и не дали заранее план полета. Тем не менее, в Минобороны опять опровергли заявление Пентагона, сообщив, что маршрут Су-30 был согласован с органами управления воздушным движением.

В конце декабря начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что НАТО вдвое увеличил интенсивность ведения воздушной разведки на восточных рубежах. В целом количество перехватов российскими истребителями самолетов альянса выросло почти в три раза.

Также выросло и количество заходов кораблей НАТО в Черное море, продолжается и наращивание потенциала ПРО в Европе. Все эти действия, носящие «деструктивный и провокационный» характер, осуществляются в непосредственной близости от границ России.

Усиливается и воинственная риторика. Так, в конце января глава генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер, выступая в Королевском институте вооруженных сил, заявил, что Россия может вскоре начать неожиданные «враждебные действия», которые могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе.

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Фактически Картер озвучивает программу усиления и расширения НАТО всё ближе к российским границам, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Он обратил внимание на то, что в контекст откровенно агрессивных заявлений британского военного руководства ложатся и исследования американского военного ведомства, которое проводит работу по сбору различных данных о государствах Восточной Европы, включая ближайших соседей России.