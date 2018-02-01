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США опубликовали новые записи перехвата своего самолета российским Су-27

Политика

В ВМС США утверждают, что перехват был небезопасным

США опубликовали новые записи перехвата своего самолета российским Су-27
Vitaly V. Kuzmin
Су-27СМ

Вашингтон, 1 февраля 2018, 07:40 — REGNUM  Новые видеозаписи перехвата американского самолета радиоэлектронной борьбы EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем опубликовала пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.

Согласно сообщению американской пресс-службы, российский истребитель «чрезмерно приблизился» к самолету EP-3 и совершил маневр, который привел к «сильной турбулентности» для американского самолета.

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Напомним, ранее пресс-служба шестого флота ВМС США опубликовала заявление, что 29 января 2018 года российский истребитель перехватил самолетEP-3 Aries. В США перехват был назван «небезопасным», также, по мнению ВМС США, никаких причин для перехвата не было.

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В Министерстве обороны России подтвердили факт сближения российского и американского самолетов, однако уточнили, что никакой опасности не было, потому что Су-27 просто сопровождал американский самолет, чтобы не допустить его вхождение в воздушное пространство РФ.

Также в российской оборонном ведомстве подчеркнули, что все меры безопасности были соблюдены при маневрировании.

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