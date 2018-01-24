Москва, 24 января, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Кого хотим, того и зовем

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийское движение

В Международном олимпийском комитете пояснили, по какому принципу происходило сокращение списков российских спортсменов, которым разрешат поехать на Олимпиаду в Пхенчхане. Председатель независимого органа МОК Валери Фурнейрон заявила, что сокращая список атлетов с 500 до 389 человек, в организации исходили из того, что не должно быть «ни малейшего сомнения или подозрения» в том, что приглашенные спортсмены замешаны в употреблении допинга.

При этом Фурнейрон заявила, что отсутствие фамилии спортсмена в списке приглашенных на Игры не обязательно означает, что он «был уличен в употреблении допинга». Иными словами, список резали, как хотели, исходя не из «чистоты» спортсмена, а из иных соображений.

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Исключал МОК лидеров в своем виде спорта, никогда не замешанных в каких-либо историях с допингом: шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, олимпийского чемпиона 2014 года в эстафете, бронзового призера Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете биатлониста Антона Шипулина, двукратного чемпиона мира 2017 года лыжника Сергея Устюгова.

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Позже выяснилось, что сокращение списка коснулось десятков других атлетов из России, всего исключено более 100 человек. Остальные готовы выступить — под нейтральным флагом и без флагов России даже на трибунах.

Деньги не пахнут?

23 января в Страсбурге состоялось заседание ПАСЕ, на котором была принята резолюция по итогам доклада «Гуманитарные последствия войны на Украине». В ней, в частности, ПАСЕ призвала Россию прекратить финансовую и военную поддержку вооруженных формирований в Донбассе. Это произошло спустя несколько дней после того, как генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что в феврале в СЕ ждут очередного взноса России.

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От России, которую ПАСЕ назвало «оккупирующей державой» и делегацию которой с 2014 года лишил всех прав. Еще в конце июня 2017 года Россия заявила, что намерена приостановить часть выплат за 2017 год до тех пор, пока ПАСЕ не восстановит права делегации в полном объеме. И приостановила.

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Ассамблея также призвала Москву перестать признавать паспорта и любые другие документы, выпущенные на территориях, которыми управляют «незаконные вооруженные группы Донецкой и Луганской областей». Впрочем, не впервой — ранее ПАСЕ уже дважды принимала резолюции, называющие Россию агрессором.

Запад развязывает экономическую войну для смены власти в России

Глава ВТБ Андрей Костин на деловом завтраке в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе назвал санкции Запада против России развязыванием экономической войны, целью которой являются смена правительства и президента России Владимира Путина.

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Это не просто экономическая война, когда ограничивается импорт или экспорт, считает Костин, а «крайне полномасштабная атака на Россию и российское общество с большим давлением на экономику». И власти России будут воспринимать это очень серьезно.

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Также в Давосе в интервью Financial Times Костин заявил, что мир находится в опасной ситуации: готовится новая гонка вооружений. Москва вынуждена реагировать на шаги НАТО на европейской территории.

Дети на шесте — спорт или «грязные танцы»? Скандал в Татарии

Новый скандал, связанный с образованием детей, но на этот раз во внеучебное время, набирает обороты в Татарии. Фото детей из танцевальной студии в Набережных Челнах, где несовершеннолетних обучают танцам на шесте, облетело соцсети и вызвало бурную реакцию родительского сообщества.

Мнения разделились. Одни считают, что те, кто хочет увидеть грязь, где угодно ее увидят, и в занятиях нет ничего предосудительного. Другие же осуждают подобные взрослые уроки для маленьких девочек и удивляются тому, что «в головах у родителей этих детей».

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Будущее или рамки металлоискателей?

Вопрос, что в головах у родителей и самих детей, подняли и в Совете Федерации в связи с нападениями подростков на школы. Сейчас звучат два предложения для предотвращения нападений — ввести в каждую школу психолога и поставить металлодетекторы.

Однако проблема нападения школьников на одноклассников и педагогов гораздо шире, чем просто вопрос о безопасности учеников, и такими мерами ее не решить, считает председатель организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария Мамиконян. Вместо этого детям нужно возвращение воспитания и нормальные уроки литературы.

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Об этом накануне в Общественной палате говорил и литературовед, теоретик школьного образования, доктор филологических наук, профессор Всеволод Троицкий. Он назвал концепцию преподавания в России русского языка и литературы безграмотной и не дающей необходимого для формирования полноценного гражданина.